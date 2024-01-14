Isparta'da 7. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi Düzenlendi

Farklı ırklardan 1500'ün üzerindeki süs tavuğu ve kanatlı hayvan Isparta'da

7'nci Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi Isparta'da düzenlendi

ISPARTA - Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından 7. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi Isparta'da gerçekleştirildi. 150 bini aşkın vatandaşın katılım sağladığı organizasyonda bin 500'e yakın hayvan sergilendi.

Isparta Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonunca 7. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi gerçekleştirildi. Farklı şehirlerden gelen 1500'ün üzerinde süs tavuğu, bahçe ve kanatlı hayvan yurt dışından gelen hakemler tarafından değerlendirildi. Isparta Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Murat Duygu, Isparta Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye'nin en gösterişli gösterisi olduğunu belirttiği konuşmasında "Burada 7'ncisi düzenleniyor ama en gösterişli en güzel olarak yapılan organizasyonlardan bir tanesi burada Isparta'da yapıldı. Şu anda katılım sayısı 150 bini geçti. 51 ilden katılımcı geldi ve 200 tane de konaklamalı olarak yurt dışından katılımcı geldi. Günübirlik gelen gidenlerle beraber toplam ortalama 10 bin şehir dışlarından katılımcı geldi. Katılım güzel, hayvanlar güzel, gösteri güzel, insanların tepkisi güzel" dedi.

Tavuk yetiştiriciliğinin hobi olduğunu belirten Duygu " Biz bu hobiyi insanlarla kaynaşmak, birbirinin içine birbirimizi daha fazla sıklaşmak için yapıyoruz. Yılda biri tane bir kere düzenleniyor ulusal gösteri. Bu yüzden dolayı herkes katılımcı olmak istiyor. Bunun amacı da oradaki atmosferi, bu özlenen dostlukları geri kazanmak için bunu yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bin 500'e yakın hayvan var."

Yarışmada tavukların puanlanması hakkında bilgiler veren Duygu "Puanlamalarımız hayvanların güzellik puanlaması. Yani güzellik derken hayvanların kanadı, göz rengi gibi kanatları, ayak renkleri, ayak paçaları, kuyruk kodları, bunları her şeyiyle alakalıydı. Puanlamanın iki gün sürmesinin sebebi çok hayvan olduğu için. Bin 500'e yakın hayvan var. O yüzden dolayı iki gün sürdü. Puanlama sonucunda o kategorilerde 51 ırk katıldı. 51 ırkın içindeki en iyi Türkiye şampiyonları, salonun en iyi tavuğu, en iyi horozu Grand şampiyon dediğimiz bu salonun en güzel best şampiyonu o hayvan seçiliyor. Kendi kategorisinde onur ödülleri, Türkiye şampiyonları bu şekilde veriliyor" açıklamalarında bulundu.

"İlk defa katıldık, Türkiye şampiyonu olduk"

Antalya'dan Isparta'ya İlk defa gösteriye gelerek Light Brahma beyaz siyah Columbia renginde şampiyon olan tavuk sahibi Veli İpek "Gösteriye Antalya'dan katılıyoruz. Türkiye Şampiyonu olduk. Oğlumla beraber hobi amaçlı yapıyoruz. Bir hobici olarak tavsiyem gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek için çocuk yaşta tavuğa yönlendirebiliriz. Hayvan sevgisine yönlendirebiliriz. Bizde tavuğu seçtik. Tavukların içinde de tavukların kralı diye tabir edilen Brahma ırkını besliyoruz. İki buçuk senedir üretim yapıyoruz. İlk defa bu sene katıldık ulusal yarışmaya. Bu da bize nasip oldu. Çok sevinçliyiz" dedi.

Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisini gezmeye gelen Sezai Aşkın isimli vatandaş ise kanatlı hayvanları çok sevdiğini belirterek "Her yıl yapılması gereken çok güzel bir organizasyon memnun kaldım. Benimde kanatlı hayvanlarım var severek besliyorum" dedi.