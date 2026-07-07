'İspanyol ve Latin Amerika Klasikleri' konser serisi üç şehirde düzenlenecek

İSPANYA'nın Türkiye Büyükelçiliği öncülüğünde düzenlenen 'İspanyol ve Latin Amerika Klasikleri: Müzik Tutkusu' konser serisi, 12-16 Temmuz tarihleri arasında İstanbul, Antalya ve Bodrum'da sanatseverlerle buluşacak. İspanyol ve Latin Amerika müziğinin seçkin eserlerinden oluşan konserlerden elde edilecek gelir, Türkiye'nin arkeolojik ve kültürel mirasının korunmasına katkı amacıyla kullanılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği, Muğla ve Antalya Fahri Konsoloslukları ile İstanbul Cervantes Enstitüsü iş birliğiyle hayata geçirilen konser serisi, İspanya ile Türkiye'nin ortak Akdeniz mirasını müziğin evrensel diliyle buluşturacak. Üç şehirde gerçekleştirilecek konserlerin, kültürler arası diyaloğu güçlendirmesi Türkiye'nin kültürel mirasının korunmasına da destek sunması hedefleniyor.

ÜÇ ŞEHİRDE ÖZEL REPERTUVAR

Orkestra şefi ve piyanist Rustam Rahmedov yönetimindeki konserlerde; vokal Alejo Falces'e besteci ve kontrbas sanatçısı Burak Noyan, keman sanatçısı Nazik Rahmedova ile perküsyon sanatçısı Mert Baycan eşlik edecek. Programda bolero, tango ile İspanyol ve Latin Amerika müziğinin klasikleşmiş eserlerinden oluşan özel bir repertuvar sanatseverlerle buluşacak.

Konser serisinin ilk durağı 12 Temmuz'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, ikinci durağı 14 Temmuz'da Antalya Atatürk Kültür Merkezi, son durağı ise 16 Temmuz'da Bodrum Kalesi olacak.

Konser serisinden elde edilecek gelir, Türkiye'nin arkeolojik ve kültürel mirasının korunması ile restorasyon çalışmalarına katkı sağlayacak. Proje, sanatsal yönünün yanı sıra İspanya ile Türkiye arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi ve yeni sanatsal iş birliklerine zemin hazırlamayı amaçlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı