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İspanyalı Arkadaşlar At Sırtında Hac Yolculuğuna Devam Ediyor

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İspanya'dan at sırtında hac için yola çıkan Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez, Konya'daki Mevlana Müzesini ziyaret etti. 8 bin kilometrelik yolculukta, vatandaşların ilgisiyle karşılaşan arkadaşlar, dua ettikten sonra yollarına devam etti.

İspanya'dan at sırtında hac için yola çıkan 3 arkadaş Mevlana Müzesini ziyaret etti

KONYA - İspanya'dan at sırtında yola çıkarak, hac ibadetini yerine getirmek isteyen Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez, Konya'da Mevlana Müzesini ziyaret etti.

İspanya'nın güneyinden yola çıkan 3 arkadaş, Müslümanlarının 500 yıl önceki hac yolculuğunu yaşamak ve hac ibadetini yerine getirebilmek adına at sırtında seyahat ediyor. At sırtında 8 bin kilometreden fazla yol gidecek olan Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez, Ramazan Bayramının 2. gününde Konya'ya gelerek Mevlana Müzesini ziyaret etti. Burada vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan 3 arkadaş, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Konya'ya ulaşmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez Mevlana Müzesinde dua ettikten sonra yollarına devam edeceklerini belirtti.

İspanyalı Arkadaşlar At Sırtında Hac Yolculuğuna Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - Kültür Sanat
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