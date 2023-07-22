İsmail Türüt, Akçakoca'da konser verdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali'nin ilk gününde Karadenizli türkücü İsmail Türüt, konser verdi. Festivalin konser bölümünde Türüt'ün türkülerine eşlik eden vatandaşlar, konser sonunda havai fişek gösterisiyle eğlendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali'nin ilk gününde Karadenizli türkücü İsmail Türüt konser verdi.

Akçakoca Belediyesi tarafından organize edilen ve kortej yürüyüşüyle başlayan festivalin konser bölümünde İsmail Türüt sahne aldı.

Fedai Karabıyık Parkı'ndaki konser alanında toplanan vatandaşlar, Türüt'ün türkülerine eşlik etti.

Konserde Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a teşekkür eden Türüt, "Daha yaşın genç. İnşallah güzel işler yapmaya devam edersin. Seçimlerde tekrar aday ol." dedi. Yanmaz da Türüt'e başarılı performansından dolayı teşekkür etti.

Konserin sonunda havai fişek gösterisi yapıldı.