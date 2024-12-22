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İskenderun'da Noel Coşkusu: Çocuklara Geleneksel Hediyeler Dağıtıldı

İskenderun'da Noel Coşkusu: Çocuklara Geleneksel Hediyeler Dağıtıldı
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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, Noel Baba kostümlü kişiden geleneksel Noel hediyeleri aldı. Çocuk korosunun ilahi dinletisiyle renklenen etkinlikte aileler de yer aldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde çocuklara geleneksel Noel hediyeleri dağıtıldı.

Çocuklardan oluşan koronun ilahi dinletisi sunduğu etkinlikte Noel Baba kostümlü kişi, çocuklara geleneksel Noel hediyeleri dağıttı.

Anne ve babalarıyla kiliseye gelen çocuklar, kendilerine özel hazırlanan hediyelerini aldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Kültür Sanat
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