Hatay'ın İskenderun ilçesinde resim tutkunu hastane personeli 47 yaşındaki Canan Kardaş, yaptığı tabloların geliriyle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

İskenderun Devlet Hastanesi'nde 23 yıldır bilgi işlem biriminde görev yapan 4 çocuk annesi Kardaş, ilkokul yıllarında başlayan resim tutkusunu geliştirerek sürdürdü.

Hastanedeki mesaisinin ardından fırsat buldukça tuvalinin başına geçen Kardaş, yağlı boya, keçe ve rölyef teknikleriyle doğa ve insan portrelerinin ağırlıklı olduğu çok sayıda eser ortaya çıkardı.

Çalışmalarını, açtığı kişisel sergilerle sanatseverlerle buluşturan Kardaş, tablolarının satışından elde ettiği gelirle de yetim ve engelli çocuklar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi çok sayıda aileye destek oluyor.

"Gönüllere dokunmak önemli olan bu"

Canan Kardaş, AA muhabirine, sanatı aracılığıyla çocukların yüreğine dokunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Açtığı sergilerde eserlerini sanatseverlerle buluşturduğunu anlatan Kardaş, tabloların satışından elde ettiği gelirle engelli ve yetim çocuklar ile ihtiyaç sahiplerine tıbbi malzeme desteği, gıda kolisi ve nakdi yardımda bulunduğunu belirtti.

Kardaş, Hatay'la sınırlı kalmak istemediğini, daha çok kişiye ulaşabilmek için farklı şehirlerde de sergiler açmak istediğini vurguladı.

Kendisinin de 15 yıl önce babasını kaybettiğini anlatan Kardaş, şöyle konuştu.

"Amacım daha çok çocuğa ulaşarak daha çok dua almak. Yetim gerçekten yetimin halinden anlar. Resim yapıyorum çünkü bu benim elimden gelen tek şey ve bundan para kazanmak istiyorum ama boğazımda yemek istemiyorum. O çocukların boğazına geçsin istiyorum, amacım bu ve başka hiçbir amacım yok. Elhamdülillah maddi, manevi hiçbir ihtiyacım yok."

Kardaş, resmi çok seven çocuklara da asla vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Para olmayabilir, boya olmayabilir, kalem olmayabilir. Ben boya da kalem de alırım size yeter ki bana ulaşın, alırım. Ben bunun için çalışıyorum. Yani Rabbim bizi buraya verdiyse, yaşıyorsak bunun bir sebebi var, bir farkındalık oluşturmak lazım. Her şey boş, gönüllere dokunmak önemli olan bu."

Kaynak: AA