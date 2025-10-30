İskenderun'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları ve Medeniyetler Korosu Konseri

HATAY'ın İskenderun ilçesinde dün açılışı yapılan sahildeki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Medeniyetler Korosu'nun konseriyle devam etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un dün açılışını yaptığı İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi İlk Etap'taki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 6 Şubat depremlerimde 7 üyesi enkaz altında hayatını kaybeden Medeniyetler Korosu sahne aldı. Deprem saatinin gösterildiği ekran önünde sevilen türküleri seslendiren koro, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Cumhuriyet coşkusunun yaşatıldığı gece şarkıcı Gökhan Akar konseriyle sona erdi.