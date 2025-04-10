İshak Paşa Sarayı, Ramazan Bayramı'nda 17 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Tarihi İshak Paşa Sarayı, bayramda 17 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı

AĞRI - Osmanlı döneminin Doğu Anadolu'daki en görkemli yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Dokuz günlük tatil süresince saray ve çevresindeki tarihi alanlar, 17 bini aşkın yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Doğubayazıt ilçesinde yer alan ve yaklaşık 99 yıl süren inşa süreciyle dikkat çeken İshak Paşa Sarayı, sadece mimari büyüklüğüyle değil, barındırdığı sanat anlayışlarıyla da öne çıkıyor. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan yapı, aynı zamanda Barok ve Rokoko tarzı Avrupa sanatının da etkilerini yansıtıyor.

Yıl boyunca 250 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan saray, özellikle bayram tatillerinde yoğun ilgi görüyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda Ahmedi Hani Türbesi ile birlikte toplam ziyaretçi sayısı 17 binin üzerine çıktı.

"Yılda 250 bini aşkın misafirimizi burada ağırlıyoruz"

Ağrı Kültür ve Turizm İl Müdürü Fehim Altun, Ramazan Bayramı tatilinde artan ziyaretçi yoğunluğu hakkında açıklamalarda bulundu. Altun, Osmanlı'nın en önemli mimari yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı'na olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Bugün Osmanlı'nın şaheseri olan İshak Paşa Sarayı'ndayız. Sarayın yapımına 1685 yılında Çolak Abdi Paşa tarafından başlanmış ve yaklaşık 99 yıl süren inşaat süreci sonunda, 1784 yılında tamamlanmıştır. Bu muazzam yapı, Selçuklu ve Osmanlı sanatının izlerini taşımakla birlikte Avrupa etkisiyle Barok ve Rokoko sanat tarzlarının da birleştiği nadide bir eserdir, Sarayımız, Osmanlı döneminde kalorifer sisteminin uygulandığı ilk yapıdır. Kompleks bir yapıya sahip olan sarayda cami, imaret ve aşevi gibi bölümler de yer almakta. Topkapı Sarayı'ndan sonra Doğu Anadolu'daki en görkemli saraylardan biridir. Ziyaretçi sayımız her yıl artarak devam ediyor. Yılda 250 bini aşkın misafirimizi burada ağırlıyoruz." Dedi.

"Türkiye'nin yedi bölgesinden geliyorlar"

Bayram tatilinde de yoğun ilgi gördüklerini vurgulayan Altun, "9 günlük bayram tatilinde Ahmedi Hani Türbesi ile birlikte 17 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladık. Misafirlerimiz sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan değil, Türkiye'nin yedi bölgesinden geliyor. Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinden de yoğun bir ziyaretçi akışı var. Ziyaretçilerimiz tarihle iç içe bir deneyim yaşıyor," dedi.

Son olarak Altun, "İshak Paşa Sarayı, tarihimizin ve kültürümüzün canlı bir şahididir. Amacımız bu mirası en güzel şekilde tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Ziyaretçi sayısının artarak devam edeceğine inanıyoruz ve herkesi bu eşsiz sarayı görmeye davet ediyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.