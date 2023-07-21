İshak Paşa Sarayı'nda 'Senforock' Konseri

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle BC Group sponsorluğunda 'Senforock' konseri düzenlendi. Musa Göçmen Senfoni Orkestrası'nın sahne aldığı konserde, birbirinden güzel eserler seslendirildi ve katılımcılar şarkılara eşlik etti. Konseri Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ ve halk takip etti.