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İshak Paşa Sarayı'nda 'Senforock' Konseri

Kültür Sanat Haberleri

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle BC Group sponsorluğunda 'Senforock' konseri düzenlendi. Musa Göçmen Senfoni Orkestrası'nın sahne aldığı konserde, birbirinden güzel eserler seslendirildi ve katılımcılar şarkılara eşlik etti. Konseri Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ ve halk takip etti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda 'Senforock' konseri verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle BC Group sponsorluğundaki konser sarayın avlusunda düzenlendi.

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası'nın sahne aldığı konserde, birbirinden güzel eserler seslendirildi.

Katılımcılar zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Konseri Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ ve halk takip etti.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Kültür Sanat

İshak Paşa Sarayı Doğubeyazıt Ağrı Kültür Sanat Haberler

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