İş Sanat'tan İstanbul ve Ankara'da ücretsiz çocuk atölyeleri

İş Sanat'ın İstanbul ve Ankara'daki ücretsiz çocuk atölyeleri devam ediyor.

İş Sanat'ın İstanbul ve Ankara'daki minik sanatseverler için hazırladığı ücretsiz atölyeleri sürüyor. Çocukları kolaj, linol, eskiz ve suluboya gibi tekniklerle tanıştıran atölyeler hem sanatı ve sanatçıları tanıyacakları hem de gözlem yeteneklerini geliştirecekleri çok yönlü bir ifade alanı sunuyor. Programlarda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Müzeler Haftası ve Anneler Günü'ne özel etkinlikler de yer alıyor.

Müzede hazine avı

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin "Pencereme Bahar Gelmiş" ve "Çiçeklerin Hikayesi, Sanatla Anlat" atölyelerinde çocuklar, Nazlı Ecevit'ten İbrahim Çallı'ya uzanan usta ressamların eserlerini inceleyerek doğayı sanatla yorumlamayı öğreniyorlar. "Bil Bakalım Hangisi?" atölyesinde, ebeveynleriyle birlikte oyun kartları eşliğinde sergiyi gezerek tabloların gizli ayrıntılarını keşfetme ve topladıkları şekillerle özgün eserler üretme fırsatı buluyorlar. 19 Mayıs'a özel "Zafere İlk Adım" ve "Geçmişe Bir Kart, Geleceğe Bir Mesaj" atölyelerinde ise Milli Mücadele ruhunu duygusal ve üretici bir şekilde keşfediyorlar.

Müzeler Haftası'na özel

Türkiye İş Bankası Müzesi'nin "Çorap Kukla" ve "Rüya Kapanı" atölyelerinde çocuklar, ebeveynleriyle ortak üretimlere imza atıyor; iç dünyalarını yansıtan hayali kahramanlarını oluşturuyorlar. Müzeler Haftası'na özel düzenlenen "Benim Müzem" atölyelerinde ise farklı yaş grupları müze kültürüyle tanışıyor; küçükler kendi renkli tablolarını kurgularken, büyükler dönüştürülmüş malzemelerle üç boyutlu minyatür galeriler inşa ediyor.

Umut dolu bir geleceği tasarlamak

Kibele Sanat Galerisi'nin "Karakterini Tasarla" atölyesinde katılımcılar, eva köpük baskı tekniğiyle tanışarak kendi kahramanlarını kurguluyor. Galerideki heykeltıraş Ayla Turan Retrospektif sergisi ve "Umut" isimli heykel, "Gökyüzü Durağı" atölyesine ilham veriyor. Çocuklar, boyama ve kolaj gibi teknikleri deneyimleyerek gelecekleri için umut ettikleri dünyayı bir bulut çerçevesinin içerisinde resmediyorlar.

Minik ellerden annelere hediyeler

İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin "Bir Anı Bir Çerçeve" ve "Resmini Sen Tamamla" atölyelerinde çocuklar, müzenin tarihi alanlarını ve güncel sergileri keşfederek "değerli olanı saklama" fikriyle kendi anı çerçevelerini tasarlıyor. Anneler Günü'ne özel düzenlenen "Kalpten Çiçekler" atölyesinde ise aileleriyle birlikte seramik hamurundan kalıcı çiçek buketleri oluşturuyorlar.

Okul gruplarına da çeşit çeşit atölyeler bulunuyor

Tüm atölyelerin tarih ve saatlerine İş Sanat'ın internet sitesinden ulaşılabiliyor ve ücretsiz kayıt olunabiliyor. Hafta sonları bireysel katılımlı olarak düzenlenen atölyelere hafta içinde okul grupları olarak katılılım sağlanabiliyor.

İş Sanat atölyelerinin tamamı ücretsiz olarak sanatseverlere sunuluyor. Kibele Sanat Galerisi, Türkiye İş Bankası Müzesi ve İktisadi Bağımsızlık Müzesi ziyaretleri de ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ise Müzeler Haftası ve Kurban Bayramı süresince ücretsiz olacak. - İSTANBUL

