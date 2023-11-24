İş Sanat Parlayan Yıldızlar Konserleri Devam Ediyor

İş Sanat, genç yeteneklere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatlarına destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserlerini Aralık ayında da izleyicisiyle buluşturuyor. 4 Aralık Pazartesi, saat 20.30'daki konserde Lidya İpek Keskin (arp) ve Sezgin Güngörmez (piyano) yer alacak. Konser, İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek.

İş Sanat, genç yeteneklere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatlarına destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserlerini Aralık ayında da izleyicisiyle buluşturuyor.

4 Aralık Pazartesi, saat 20.30'daki konserde Lidya İpek Keskin (arp) ve Sezgin Güngörmez (piyano) yer alacak. Konser, İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek.

2009 yılında İzmir'de dünyaya gelen Lidya İpek Keskin, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda eğitimine başladı. 2022 yılında 5. Universal Stars Müzik Yarışması'nda iki farklı kategoride birincilik ödülü kazanan genç sanatçı, aynı yıl gerçekleştirilen 6. Uluslararası Slovenya Arp Yarışması'nda gümüş madalyanın sahibi oldu. 2023 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda ilk solo resitalini gerçekleştiren Keskin, eğitimine devam ediyor.

Genç müzisyen, Félix Godefroid, William Croft ve John Parry'nin eserlerinden oluşan bir repetuarla seyircinin karşısında olacak.

2003 yılında dünyaya gelen Sezgin Güngörmez, müzik eğitimine 2017 yılında Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi'nde başladı. 2021 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı'na kabul edildi. Güngörmez, eğitimine Dr. Öğr. Üyesi İris Şentürker ile devam ediyor.

Genç sanatçının konser repertuarında Franz Schubert, Franz Liszt ve Isaac Albéniz'in eserleri yer alıyor.