İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde Berna Türemen'in 'Retrospektif' Sergisi

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sergi sezonuna Berna Türemen'in 'Retrospektif' başlıklı sergisi ile başladı. Türemen'in kedili motifleri ve kainatın senfonisinin peşine düştüğü eserleri 18 Aralık'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilir.

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sergi sezonuna çağdaş Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Berna Türemen'in 'Retrospektif' başlıklı sergisi ile başladı. Türemen'in kedili motifleri ve kainatın senfonisinin peşine düştüğü eserleri 18 Aralık'a kadar her gün ücretsiz ziyaret edilebilir.

Bugüne kadar eleştirmenler, akademisyenler, bilim insanları ve farklı disiplinlere ait sanatçıların yapıtları üzerine pek çok yazı kaleme aldığı Berna Türemen'in 'naiflik ve nahiflik' temelli yapıtlarının ana özelliğini yaşama bakışı ve biçimsel yaklaşımı oluşturuyor.

Eleştirmen ve yazar Gültekin Elibal, Türemen hakkındaki "Hiç kuşkusuz Berna, 'altın yürekli' bir anlatı dünyasının sanatçısı… Diğer bir deyişle, gerçeği halk gözüyle resimleyen sanatçılar kesiminden sayılmalıdır." sözleriyle Paris'in Sacré-Coeur (Kutsal Yürek) naif ressamlarına gönderme yapıyor. Türemen hakkındaki 'naiflik' ortak görüşünün metaforik bir anlam taşıdığı bilinirken, 'gerçek' ile hesaplaşmaya sokulmuş bir güç gibi görülüyor ve yapıtlarının içinde sokaktaki pratik ile karşılaşarak kontrast halinde hesaplaşma gücünü oluşturuyor.

Berna Türemen'in kedili kompozisyonlarında motifin resme dolaysız girişi, içerik sorununa farklı bir boyut getiriyor ve motifin kişiselleştirilme ölçütlerine vurulduğu metaforik bir düzeyin algılanması öngörülüyor. Yazarlar, eleştirmenler, sanat tarihçileri Türemen'in kedi figürünü kendisiyle özdeşleştirip kedilerin naifliğini kullanarak, çevresinde gelişen her olaya simgesel bir 'tırmık izi' bırakmayı denemesi görüşünde birleşiyor.

Türemen'in döneminin pek çok usta sanatçısını etkilediği eserleri, 18 Aralık'a kadar her gün Kibele Sanat Galerisi'nde ücretsiz izlenebilir. Kibele Sanat Galerisi, her gün 09.00 - 19.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebilir. Grup rezervasyonları ve atölye çalışmaları için galeriye mail atılabilir.

Emre Zeytinoğlu'nun kaleme aldığı sergiye özel hazırlanan katalog, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından satışa sunuluyor.