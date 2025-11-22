İrem Candar'ın 'Ruhun İzleri' Sergisi Balat'ta Açıldı

RESSAM İrem Candar'ın 'Ruhun İzleri' adlı sergisi Balat'ta bulunan Kaffa Miro'da açıldı. Ressam İrem Candar, "10 senedir bu eserlerin üzerinde çalışıyorum. Bu sergi 20 gün devam edecek. İnşallah herkese hitap eder" dedi.

Ressam İrem Candar'ın 20 yılı aşkın süreçte ortaya koyduğu eserlerinden oluşan ilk kişisel sergisi 'Ruhun İzleri / Traces of the Soul' adıyla Balat'ta bulunan Kaffa Miro'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 20 gün ziyaretçilere açık olacak sergide Candar, çalışmalarının amacının 'İnsanlara ışık yaratmak ve huzur vermek' olduğunu söyledi. Candar'ın eserleri sanat dünyasından isimler tarafından da beğeni topladı.

'SERGİMİN AMACI İNSANLARA IŞIK YARATMAK'

Ressam İrem Candar, "Bu benim ilk kişisel sergim. Daha önce başka sergilerim olmuştu. Karma sergilerde yer almıştım. Sergimin amacı insanlara ışık yaratmak, aydınlık, onlara huzur vermek. Kırk veya daha fazla eserim olabilir. Hepsi çok değerli benim için ama tabii ki o özgürlük olan resim benim için uzun yıllar sürdü yapması. 20 yıl sürdü diyebiliriz. Bunun üstüne yaklaşık 10 senedir bu eserlerin üzerinde çalışıyorum. Bu sergi 20 gün devam edecek. İnşallah herkese hitap eder" dedi

'RENK HARMONİSİ GÜZEL OLAN ESERLER'

İş insanı ve girişimci Emin Hitay, "İrem'i çok eski yıllardan beri tanıyorum, çocukluğundan beri diyebilirim. Yetenekleri olan bir çocuktu. Çok güzel sesi vardı. Golften geldiğimizde ara sıra şarkılar söylerdi. Böyle yetenekli bir çocuktu. Daha sonra resme yönelmiş. Çok da güzel resimler çıkarmış. Emek yoğun. Harmonisi, renk harmonisi güzel olan eserler. Çok beğendim. Başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'SÜRREALİST BİR RESSAM'

Ressam İrem Candar'ın babası Serdar Candar, "Aile genel olarak sanatçı, eşim seramikçi. Gururluyum, çok gururluyum, mutluyum. Onun yıllardır emeklerinin sergilendiği gün bugün. İnşallah her şey gönlünce olur. Bugün onun için bir ilk basamak diyeyim. Ama basamakları yavaş yavaş çıkacağına da inanıyorum. Çünkü belli bir tarzı var. Ben çok fazla bu konuda yorum yapacak veya bilgiye sahip değilim ama gördüğüm bir tarzı var. Yani 100 tane resim koyarsanız içinden İrem'inkini seçer çıkartırım. Bu da onun bir tarzı olduğunu gösterir. O yönden iyi veya kötü, beğenirler ya da beğenmezler. Sürrealist bir ressam. Zaten sanatçı, doğuştan sanatçı. Müzisyenlik, resim. Bunlar Allah vergisi şeyler. Çok mutluyum böyle bir kızım olduğu için" diye konuştu.