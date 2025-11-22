Haberler

İrem Candar'ın 'Ruhun İzleri' Sergisi Balat'ta Açıldı

İrem Candar'ın 'Ruhun İzleri' Sergisi Balat'ta Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ressam İrem Candar, 20 yılın emeğiyle hazırladığı ilk kişisel sergisi 'Ruhun İzleri'ni Balat'taki Kaffa Miro'da sanatseverlerle buluşturdu. Serginin amacı, insanlara ışık yaratmak ve huzur vermek olarak belirlendi.

RESSAM İrem Candar'ın 'Ruhun İzleri' adlı sergisi Balat'ta bulunan Kaffa Miro'da açıldı. Ressam İrem Candar, "10 senedir bu eserlerin üzerinde çalışıyorum. Bu sergi 20 gün devam edecek. İnşallah herkese hitap eder" dedi.

Ressam İrem Candar'ın 20 yılı aşkın süreçte ortaya koyduğu eserlerinden oluşan ilk kişisel sergisi 'Ruhun İzleri / Traces of the Soul' adıyla Balat'ta bulunan Kaffa Miro'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 20 gün ziyaretçilere açık olacak sergide Candar, çalışmalarının amacının 'İnsanlara ışık yaratmak ve huzur vermek' olduğunu söyledi. Candar'ın eserleri sanat dünyasından isimler tarafından da beğeni topladı.

'SERGİMİN AMACI İNSANLARA IŞIK YARATMAK'

Ressam İrem Candar, "Bu benim ilk kişisel sergim. Daha önce başka sergilerim olmuştu. Karma sergilerde yer almıştım. Sergimin amacı insanlara ışık yaratmak, aydınlık, onlara huzur vermek. Kırk veya daha fazla eserim olabilir. Hepsi çok değerli benim için ama tabii ki o özgürlük olan resim benim için uzun yıllar sürdü yapması. 20 yıl sürdü diyebiliriz. Bunun üstüne yaklaşık 10 senedir bu eserlerin üzerinde çalışıyorum. Bu sergi 20 gün devam edecek. İnşallah herkese hitap eder" dedi

'RENK HARMONİSİ GÜZEL OLAN ESERLER'

İş insanı ve girişimci Emin Hitay, "İrem'i çok eski yıllardan beri tanıyorum, çocukluğundan beri diyebilirim. Yetenekleri olan bir çocuktu. Çok güzel sesi vardı. Golften geldiğimizde ara sıra şarkılar söylerdi. Böyle yetenekli bir çocuktu. Daha sonra resme yönelmiş. Çok da güzel resimler çıkarmış. Emek yoğun. Harmonisi, renk harmonisi güzel olan eserler. Çok beğendim. Başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'SÜRREALİST BİR RESSAM'

Ressam İrem Candar'ın babası Serdar Candar, "Aile genel olarak sanatçı, eşim seramikçi. Gururluyum, çok gururluyum, mutluyum. Onun yıllardır emeklerinin sergilendiği gün bugün. İnşallah her şey gönlünce olur. Bugün onun için bir ilk basamak diyeyim. Ama basamakları yavaş yavaş çıkacağına da inanıyorum. Çünkü belli bir tarzı var. Ben çok fazla bu konuda yorum yapacak veya bilgiye sahip değilim ama gördüğüm bir tarzı var. Yani 100 tane resim koyarsanız içinden İrem'inkini seçer çıkartırım. Bu da onun bir tarzı olduğunu gösterir. O yönden iyi veya kötü, beğenirler ya da beğenmezler. Sürrealist bir ressam. Zaten sanatçı, doğuştan sanatçı. Müzisyenlik, resim. Bunlar Allah vergisi şeyler. Çok mutluyum böyle bir kızım olduğu için" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Seyir halindeki otomobilin tavanında twerk yapmaya çalıştı

İstanbul'da seyir halindeki otomobilde skandal görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.