İranlı Yönetmen Nader Saeivar'ın 'Hacamat' Filminin Çekimleri Berlin'de Tamamlandı
İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın uzun metrajlı filmi "Hacamat"ın (Hıjamat) çekimleri Almanya'nın başkenti Berlin'de tamamlandı.
Filmin oyuncu kadrosunda Kida Khodr Ramadan, Moritz Bleibtreu, Aziz Çapkurt, Nastassia Kinski, Nicolette Krebitz ve Jael Cem İlhan yer alıyor.
Yapımcılığını Arthood Film ve Sugarworkz'ın üstlendiği filmin kurgusu, İranlı yönetmen Jafar Panahi tarafından yapılacak.
Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Kültür Sanat