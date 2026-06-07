Haberler

İran'da, ABD'nin İsfahan'da düzenlediği "kurtarma operasyonu"yla ilgili film çekilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, ABD'nin İsfahan'da düşürülen savaş uçağının pilotunu kurtarmak için düzenlediği ve 2 C-130 ile 2 Black Hawk helikopterinin imha edildiği operasyonu konu alan 'Mehyar Ovası' filmini çekecek.

İran'da, ABD'nin düşürülen savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için İsfahan'da düzenlediği ve ait 2 adet C-130 askeri nakliye uçağı ile 2 Black Hawk helikopterinin imha edilmesiyle sonuçlanan operasyonla ilgili film çekilecek.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan habere göre, yapımcılığını Muhammed Rıza Şefii'in üstleneceği ve senaristliğini de Hüseyin Terabnejad'ın yapacağı "Mehyar Ovası" isimli film, ABD'nin, İran'da düşürülen F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için İsfahan'da düzenlediği ve ABD'ye ait iki adet C-130 askeri nakliye uçağı ile iki adet Black Hawk helikopterinin imha edilmesiyle sonuçlanan askeri operasyonu konu alacak.

Söz konusu haberde, bölgedeki göçebe yaşam ile izinde evine dönen bir subayın Mehyar Ovası semalarında ABD unsurlarına ait uçaklarla karşılaşması konusu etrafında şekillenecek film için yönetmen arayışı içinde olunduğu ve gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından çekimlerin vakit kaybeden başlayacağı belirtildi.

ABD, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için İsfahan'da "kurtarma operasyonu" düzenlemişti.

İran ordusunun, operasyon katılan ve ABD'ye ait iki adet C-130 askeri nakliye uçağı ile iki adet Black Hawk helikopterini imha ettiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, düşürülen savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.

İran ordusunun savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." açıklamasında bulunmuştu.

İranlı yetkililer daha sonra yaptıkları açıklamada, ABD operasyonunun, İsfahan'daki nükleer santrale sızma girişi olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı

TFF'de ibra kararı!

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Katliam gibi kaza bir ocağı söndürdü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kazadan kahreden haber: Bir ocak söndü

Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi

Oylar verilmeye devam ederken sürpriz bir açıklama: Biz öndeyiz
Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Açıkladığına bin pişman olacak! Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu şoku

Safi'ye adaş şoku

Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti

Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı

Koç Holding bünyesindeki şirkete silahlı saldırı! Zamanlama manidar