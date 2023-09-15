Irak'ın Kerkük kentinde ahşap kakma sanatı yaşatılıyor

Irak'ın Kerkük kentinde 65 yıldır ahşap kakma sanatını sürdüren Fevzi Çakmakcı, ata mesleğinin unutulmasından endişe ediyor. Çakmakcı, mesleğin kaybolmaması için kurslar ve seminerler düzenliyor.

Irak'ın Kerkük kentinde çocukken dedesinden öğrendiği ahşap kakma sanatını 65 yıldır sürdüren Fevzi Çakmakcı, ata mesleğinin unutulmasından endişe ediyor.

Çakmakcı, ahşap işçiliği ile doğup büyüdüğü Kerkük'ün Begler Mahallesi'nde dedesinin atölyesinde tanışmış.

O sıralar henüz 7 yaşında olan Çakmakcı daha sonra mesleğin inceliklerini dönemin en iyi ahşap kakma ustalarından Muhammed Suphi'den öğrenmiş.

Mesleğinin unutulmaması için çalışıyor

Bugün Kerkük ve Irak'taki tek ahşap kakma ustası olarak bilinen Çakmakcı, ömrünü verdiği bu sanatın kaybolmaması için elinden gelen tüm gayreti gösteriyor.

AA muhabirine konuşan Çakmakcı, "Çocukluğumda dedemin yanına gidince bana bir şeyler verirdi. Yavaş yavaş oyma, sonrasında da kakma işine başladım." dedi.

Çakmakcı, 2021'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının açtığı sınava katılarak Bakanlığın geleneksel el sanatçısı listesine dahil edildiğini söyledi.

Bu sanatın kaybolmaması için Irak ve Türkiye'de kurslar ve seminerler verdiğini belirten Çakmakcı, başta Azerbaycan olmak üzere birçok ülkede sergiler açtığını ifade etti.

Teknolojinin gelişmesi el sanatını yok ediyor

Son yıllarda lazer ve CNC gibi makine yöntemlerinin ortaya çıkmasıyla mesleğinin yok olmanın eşiğine geldiğini söyleyen Çakmakcı, "Teknolojinin gelişmesi güzel ama bunula birlikte sanat arka planda kaldı ve yok olmaya gidiyor." dedi.

Çakmakcı, bu geleneksel sanatın yok olmaması için Kerkük, Ankara, Düzce, Mersin ve Antalya'da öğrencilere ücretsiz kurslar verdiğini aktardı.

"Benden sonra bu işin ustası çıkacak mı bilmiyorum"

Bütün gayretine rağmen Irak ya da Türkiye'de mesleğine mirasçı bulmakta zorlandığına dikkati çeken emektar sanatçı, şöyle devam etti:

"Şu an bir tek meslektaşımı bulursam sırt sırta verip güzel işler yaparız. Ben şimdi 72 yaşındayım. Benden sonra bu işin ustası çıkacak mı bilmiyorum. Yetiştirdiğim insanlar var ama yetersiz ve hepsi bu sanatı hobi olarak görüyor."

Çok sayıda devlet adamının portresini yaptı

Çakmakcı, yıllarca devlet başkanları dahil birçok kişinin oyma tekniğiyle portresini yaptığını dile getirdi.

Ihlamur, ceviz gibi ağaç parçalarının üzerine boya kullanmadan portresini yaptığı devlet adamları arasında yedinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da bulunduğunu belirten Çakmakcı, 1982-2005 yıllarında Suudi Arabistan'ı yöneten Kral Fahd bin Abdulaziz'in portresini de büyükelçilik aracılığıyla kendisine gönderdiğini sözlerine ekledi.