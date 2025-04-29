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İnegöl'de Kırkyama Kırk Köprü Sergisi Açıldı

İnegöl'de Kırkyama Kırk Köprü Sergisi Açıldı
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İnegöl Kent Müzesinde sanatçı Ayfer Çakal'ın geleneksel kırkyama çalışmalarından oluşan 24 eserin sergilendiği 'Kırkyama Kırk Köprü' sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışında, kırkyama sanatının tarihsel önemi ve ekonomik yararları vurgulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde "Kırkyama Kırk Köprü" sergisi açıldı.

İnegöl Kent Müzesinde açılan sergide, sanatçı Ayfer Çakal'ın geleneksel kırkyama çalışmalarından oluşan 24 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Çeşitli kumaş parçalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan kırkyama çalışmalarının yer aldığı sergi, İnegöl Kent Müzesi'nde bugüne kadar düzenlenen 101. sergi olma özelliğini taşıyor.

Açılışta konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kırkyama sanatının antik dönemlerden bu yana farklı coğrafyalarda uygulandığını dile getirerek, kullanılmayan kumaş parçalarının değer bulduğu bu sanatın, hem ekonomik hem de yaratıcı bir çözüm sunduğunu aktardı.

Taban, doğal boyama ürünleri festivali kapsamında uluslararası ressamların katılımıyla yeni bir etkinliğin planlandığını ve hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Açılışa, CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, belediye meclis üyeleri, Singapur'dan gelen sanatçılar Beri Yeo ve Emin Celina Eğenç ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi, 4 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Kültür Sanat
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