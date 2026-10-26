Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İnegöl'de 4-6 yaş arası yaklaşık 100 öğrenciye Bed-i Besmele programı düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnegöl'de 4-6 yaş arası yaklaşık 100 öğrenciye Bed-i Besmele programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4-6 yaş arası yaklaşık 100 öğrenci için Bed-i Besmele programı düzenlendi. İshak Paşa Camii önündeki etkinlikte mehter ekibi mini konser verdi, çocuklar program sonunda balonlarını gökyüzüne bıraktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4-6 yaş arası öğrenciler için Bed-i Besmele programı düzenlendi. Yaklaşık 100 minik öğrencinin katıldığı programda renkli görüntüler ortaya çıktı.

İnegöl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan yaklaşık 100 öğrenci için düzenlenen program, tarihi İshak Paşa Camii önünde gerçekleştirildi.

Program kapsamında sahne alan tarihi mehter ekibi, verdiği mini konserle etkinliğe renk kattı. Mehter marşlarını ilgiyle takip eden minik öğrenciler ve aileleri keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğin sonunda çocuklar, ellerinde tuttukları uçan balonları gökyüzüne bıraktı. Gökyüzüne yükselen balonlar renkli görüntüler oluştururken, minik öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan çocuklar için düzenlenen Bed-i Besmele programı, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu

Ayrıldıkları konuşulmuştu! Genç oyuncudan sevgilisiyle aşk pozu
Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu

Arda'dan Mourinho'ya olay hareket! Yere düşüyordu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Soydan’dan evlilik ve ilişki açıklaması: Çocuklu ve boşanmış adamla flört etmem

Çocuklu ve boşanmış adamlara kapısı kapalı
Mezarlıkta bir garip olay! 'Baba duyuyorsan işaret gönder' dedi, sonrasında olanlar inanılmaz

"Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım

Seçime 1 gün kala tedirgin eden paylaşım
Bulgaristan'da seçmen sandığa gitmedi! Katılım yüzde 22,5'te kaldı, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura taşındı

Seçmenlerin dörtte üçünden fazlası sandığa gitmedi! Seçim uzadı
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor

Seçim mitinginde olay sözler: O kalçayı...
1 milyon kişinin GSS borcu silinecek! Aman bu kritik detaya dikkat

1 milyon kişinin borcu silinecek! Aman bu kritik detaya dikkat
Netanyahu'nun İran'a saldırı talimatına Genelkurmay Başkanı Zamir'den ıslak imza şartı

Netanyahu'ya ordudan şok yanıt! İran emri için ıslak imza istedi