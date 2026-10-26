İnegöl'de 4-6 yaş arası yaklaşık 100 öğrenciye Bed-i Besmele programı düzenlendi

İnegöl'de 4-6 yaş arası yaklaşık 100 öğrenciye Bed-i Besmele programı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4-6 yaş arası yaklaşık 100 öğrenci için Bed-i Besmele programı düzenlendi. İshak Paşa Camii önündeki etkinlikte mehter ekibi mini konser verdi, çocuklar program sonunda balonlarını gökyüzüne bıraktı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4-6 yaş arası öğrenciler için Bed-i Besmele programı düzenlendi. Yaklaşık 100 minik öğrencinin katıldığı programda renkli görüntüler ortaya çıktı.
İnegöl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan yaklaşık 100 öğrenci için düzenlenen program, tarihi İshak Paşa Camii önünde gerçekleştirildi.
Program kapsamında sahne alan tarihi mehter ekibi, verdiği mini konserle etkinliğe renk kattı. Mehter marşlarını ilgiyle takip eden minik öğrenciler ve aileleri keyifli anlar yaşadı.
Etkinliğin sonunda çocuklar, ellerinde tuttukları uçan balonları gökyüzüne bıraktı. Gökyüzüne yükselen balonlar renkli görüntüler oluştururken, minik öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı.
Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan çocuklar için düzenlenen Bed-i Besmele programı, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.