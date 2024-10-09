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İnci Taneleri'nin Yeni Sezonunda Sürprizler ve Geçmişin Sırları

İnci Taneleri'nin Yeni Sezonunda Sürprizler ve Geçmişin Sırları
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İnci Taneleri dizisinin yeni sezonu 10 Ekim'de seyirciyle buluşuyor. Kadrosuna katılan sürpriz karakterler ve geçmişte yaşanan olaylar yeni sezonda önemli bir rol oynayacak. Azem'in hayat mücadelesi devam ederken, izleyiciyi çetin savaşlar bekliyor.

İNCİ Taneleri, yeni sezona sürprizlerle hazırlanıyor. 10 Ekim'de seyirciyle buluşacak dizinin yeni sezonunda geçmişin sırları açığa çıkacak. Kadrosu sürpriz isimlerle güçlenen İnci Taneleri'ne katılan yeni karakterler, kendi çıkmazlarıyla birlikte hikayeye derinlik katacak.

AZEM'İN HAYAT MÜCADELESİ

Dizinin ilk sezonunda yıllarını hapishanede geçirdikten sonra evlatlarına kavuşmak için mücadele eden 'Azem Yücedağ' bir yandan işlemediği bir suçun yükünü taşırken diğer yandan hayata tutunma mücadelesi verdi. Yolunun kesiştiği 'Dilber' ve 'Piraye', Azem'i iki farklı dünyanın içine çekti. Önce oğlu 'Cihan' ardından kızı 'Nehir'i bulan Azem'in planları istediği gibi ilerlemedi.

DÖNÜŞÜ OLMAYAN KARARLAR

İlk sezonda yaşananların ardından yeni sezonda daha çetin savaşlar ortaya çıkacak ve dönüşü olmayan kararlar İnci Taneleri'nin dengesini değiştirecek. Geçmişin sırlarının açığa çıkacağı yeni sezonda sürpriz isimler de oyuncu kadrosuna dahil olacak. Diziye eklenen yeni karakterler, kendi sorunlarıyla birlikte gelecek.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. Dizinin ikinci sezonunda ise sürpriz isimler kadroya dahil oluyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

10 EKİM'DE KANAL D'DE

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' ikinci sezonuyla 10 Ekim Perşembe saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

İnci Taneleri Kültür Sanat Televizyon Magazin Medya Dizi

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