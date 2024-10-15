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İnci Taneleri'nin Yeni Bölümünde Hazar Ergüçlü 'Deme' Şarkısını Söyleyecek

İnci Taneleri'nin Yeni Bölümünde Hazar Ergüçlü 'Deme' Şarkısını Söyleyecek
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Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nin yeni bölümünde Hazar Ergüçlü, Dilber karakteriyle kendi sesiyle 'Deme' şarkısını seslendirecek. Fragmanda azem ile olan yolculukları ve dram dolu sahneler dikkat çekiyor.

İNCİ Taneleri'nin yeni bölümünde Dilber'i canlandıran Hazar Ergüçlü, kendi sesiyle 'Deme' şarkısını söyleyecek. Perşembe akşamı yayınlanacak bölümün fragmanında Dilber ile Azem aynı araçta seyahat ederken görülüyor. Arka koltukta oturan Dilber, Azem'e "Deme düşmem ocağına, geleceksin ayağıma. Yüzün olmaz ki bakmaya, yaz bun" sözleriyle sesleniyor.

Kanal D'nin iddialı yapımları arasında yer alan İnci Taneleri hem reytinglerde hem de sosyal medyada sezona zirvede başladı. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan bir fragman dikkatleri üzerine çekti. Tanıtım filminde Azem, Dilber, Yıldız ve Zerre Göcek'e doğru yol alıyor.

Seyahat sırasında Dilber, Azem'e Derya Bedavacı'nın sevilen arabesk şarkısı 'Deme' ile mesaj veriyor. Dilber'i canlandıran Hazar Ergüçlü'nün kendi sesiyle söylediği şarkı, Azem'i ve araçtakileri keyiflendiriyor.

SEMİRAMİS, GÖCEK'TE ORTAYA ÇIKTI

Tanıtım filminde diziye 'Semiramis' rolüyle yeni katılan Bestemsu Özdemir, öncesinde ihtişamlı bir teknede sonra da bir mekanda Cihan'a "Afiyet olsun" derken görülüyor.

SON NEFESİNİ VEREN KİM?

Fragmanın final sahnesinde Azem'in Dilber'e, "Bu manzaraya karşı, son nefesini vermeli insan" dediği anlarda işkence sahneleri ekrana geliyor. Tanıtımda duyulan o son nefesin kime ait olduğu, Azem'in kiminle masaya oturduğu dizinin yeni bölümünde belli olacak.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

HER PERŞEMBE KANAL D'DE

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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