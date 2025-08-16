İlyas Yalçıntaş, Yayladağı Kültür Sanat Festivali'nde Konser Verdi

İlyas Yalçıntaş, Yayladağı Kültür Sanat Festivali'nde Konser Verdi
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, 23. Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında Hatay'da konser verdi. Vatandaşlar, Yalçıntaş'ın eserlerine eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, bu yıl 23.'sü düzenlenen Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında Hatay'da konser verdi.

Yayladağı Atatürk Meydanı'nda sahne alan İlyas Yalçıntaş, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Vatandaşlar da Yalçıntaş'ın şarkılarına eşlik ederek eğlendi.

Konseri Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Cumhuriyet Başsavcısı Zuhal Albakır, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç de izledi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Kültür Sanat
