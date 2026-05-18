Halk oyunlarıyla motive ders başı

Kayseri'deki Şehit Binbaşı Mahmut Şahin İlkokulu öğrencileri, haftaya motivasyon amaçlı öğretmenleri eşliğinde halk oyunları oynadıktan sonra dersbaşı yaparak başlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda uygulamaya konulan "Selamlaşma Projesi" kapsamında Şehit Binbaşı Mahmut Şahin İlkokulu yöneticileri ve öğretmenleri, çocuklar için her pazartesi günü spor ve halk oyunları etkinliği başlattı.

Derslere daha motive girilmesi için gerçekleştirilen etkinlikle, öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte okul bahçesinde önce müzik eşliğinde egzersiz yapıyor, ardından "erik dalı" ile çalınan çeşitli türküler eşliğinde oynadıktan sonra sınıflarına geçiyor.

Okul Müdürü Ömer Çarkıt, AA muhabirine, bu dönem başlattıkları etkinliğin öğrencilere olumlu yansıdığını söyledi.

Öğrencilerin derslerde daha başarılı olmaları için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Çarkıt, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın güne sporla başlamasını sağlayarak bir farkındalık yaratmak istedik. Önce egzersiz yapıyoruz daha sonra da bir oyun havası açıp çocuklarımızı motive etmeye, pozitif bir enerji yüklemeye çalışıyoruz. Güne sporla başlandığı zaman çocuklarımızı pozitif bir enerjiyle sınıflarına gönderiyoruz. Böylece, derslere daha motive oluyorlar, anlamaları daha kolay oluyor. Günü pozitif bir şekilde dostça, kardeşçe geçirmeleri sağlanıyor. Bunları gözlemledik. Çocuklarımız, egzersiz yaptığımız günlerde daha mutlu, daha eğlenceli ve daha barışık bir şekilde günlerini geçiriyor."

Çarkıt, bu etkinlikten herkesin keyif aldığını vurgulayarak, "Çocuklar çok mutlu, bunu çok da istiyorlar, beğeniyorlar. Velilerimiz de sabah motive etmemizden dolayı mutlu. Bunu her pazartesi yapıyoruz. Havanın uygun olmasıyla, öğrencilerin müsait olmasıyla başka günler de yapıyoruz. Duruma, uygunluğa, müsaitliğimize göre ayarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ekran başındaki bağımlılığı da kaldırmayı hedefliyoruz"

Etkinliği organize eden sınıf öğretmeni Gazi Güleryüz ise kendilerinin de öğrencilere eşlik ettiğini söyledi.

Etkinliğin, çocukları hayata hazırlamak ve derslerinde başarılı olmalarını sağlamak için katkı sağladığını anlatan Güleryüz, şunları kaydetti:

"Çalıştığımız okulda düzenli olarak haftanın her ilk iş günü, pazartesi çocuklarımızla spor aktivite etkinliğimizi yapıyoruz. Çocuk bu hareketi düzenli kullanmaya başladığında okulumuza uyumu artıyor. Bizler de eşlik ediyoruz. Hafta sonunun rehavetini üstümüzden atıyoruz. Çocuklarımız artık bir sınıf değil bir okul olarak, aile olarak bir arada olduklarını hissediyor. Bu dönemde en büyük sıkıntı çocukların ekran başında geçirdiği zaman. Çocuklara sporu, hareketi ve birlikteliği sevdirmekle birlikte ekran başındaki bağımlılığı da kaldırmayı hedefliyoruz."

"Derse girdiğim zaman enerjik ve heyecanlı oluyorum"

Öğrencilerden 2. sınıfa giden Nil Kılınç ise etkinliği yaptıkları gün sabahların çok keyifli geçtiğini söyledi.

Okula gelmek için istekli olduğunu ifade eden Kılınç, "Gösteri yapıyoruz, 'erik dalı' oynuyoruz, halay çekiyoruz. Çok mutlu oluyorum, çok da eğlenceli oluyor. Derse girdiğim zaman enerjik ve heyecanlı oluyorum. Bunu sürekli yapmak istiyorum." diye konuştu.

2. sınıf öğrencisi Zeynep Ferah Öztürk de spor yapınca mutlu olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımla eğleniyorum. Okulca etkinlik yapmış oluyoruz." dedi.

2. sınıf öğrencisi Defne Deniz Binboğa da bu etkinliği yaptıktan sonra kendini daha güçlü ve enerjik hissettiğini söyledi.

Derslerin daha iyi geçtiğini dile getiren Binboğa, "Sabahları okula gelmeden önce o kadar da güçlü olmuyorum ama okulda bu sporu yaptıktan sonra daha güçlü hissediyorum. Dersler daha iyi geçiyor. 'Erik dalı' oynuyoruz. Derslerde her zamankinden daha mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.