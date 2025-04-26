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İlknur Solmaz Çoban: Anadolu Kültürünü Tuvallerde Yaşatıyor

İlknur Solmaz Çoban: Anadolu Kültürünü Tuvallerde Yaşatıyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'halk resmi sanatçısı' unvanını alan İlknur Solmaz Çoban, Anadolu insanının kültürel değerlerini resimle aktararak halk resmini canlandırma çabasında. Efsaneler, türküler ve şiirlerden ilham alarak yaptığı eserlerle, halk sanatını yeniden gündeme getiriyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu'nda Türkiye'nin ilk 'halk resmi sanatçısı' ünvanını alan İlknur Solmaz Çoban (46), Anadolu insanını, şiirlerini, efsanelerini, türkülerini ve kültürünü tuvallere, tabaklara ve küplere resmederek halk resmi sanatını icra ediyor.

Halk resmi sanatı ile uğraşan İlknur Solmaz Çoban, ailesinin hep sanatla iç içe olduğunu söyledi. Çoban, "Halalarımın, dayımın yaptığı resimlerden, babaannemin duvar resimlerinden esinlendim. Genç kızların ilmek ilmek dokudukları halılardan etkilendim. Hepsi bende birikti ve tuvallere yansıdı. Ailecek şiir ve edebiyatla da ilgiliydik. Anadolu insanını, şiirlerini, efsanelerini, türkülerini tuvallere nasıl aktarabileceğimi düşünürken resimlerle hikayelerini anlatmaya başladım. Küçük yaşlardan beri çizim yapıyorum. Hep halk resmi, motifler ve desenler yaptım. Anadolu'nun efsanelerini ve türkülerini resimle aktardım" dedi.

'HALK RESMİ KENDİ GEÇMİŞİMİZ'

Çoban, "Halk resmini tanıtmak için çeşitli festivallere, sergilere katılmaya çalışıyorum. Halk resmi; ebru, hat, tezhip sanatı gibi değil. Bilinen bir şey ama ortaya çıkması gerekiyor. Birkaç öğrencim var. Bir atölye kurup, atölyede bu resimleri anlatarak onların da halk resmine yönelmesini istiyorum. Şiir kitabımda halk resimlerimi aralara serpiştirerek okuyucuyla buluşturdum. Tamamen kendi yaptığım resimlerle ve öyküleriyle, hikayeleri ile çıkaracağım bir kitabım daha olacak. Bu sanat ya unutulmuş ya geri planda kalmış ya da kimse üstlenmemiş. Bunu hem kitabımda anlatacağım hem gidebildiğim her yere giderek aktaracağım. Halk resmi kendi geçmişimiz. Anadolu kültürünün yaşaması, tarihi ve insanların yaşam biçimi açısından çok önemli. Bunun için insanların halk resmine eğilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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