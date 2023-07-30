İlker Aksum ve Can Nergis'in Başrolünde Olduğu 'Oyun Bitti' Filminin Çekimleri Başladı

Başrollerini İlker Aksum, Can Nergis, İlay Erkök ve Melih Selçuk'un paylaştığı "Oyun Bitti" sinema filminin çekimlerine başlandı.

Matine Film'in yapımcılığını üstlendiği film, aksiyon ve gerilim yüklü bir hikayeyi beyazperdeye taşıyacak.

Film setinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlker Aksum, projenin son dönemlerde okuduğu en iyi senaryolardan biri olduğuna işaret ederek, "Önümüzdeki sezonun iddialı filmlerinden birisi. Zaman ve dağıtım önemli ama 1 milyonun altına düşmeyeceğiz. Pandemiden beri bu rakamı geçen tek iş Bergen'di. Geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Canlandırdığı karakter hakkında da konuşan Aksum, ekibin abisi rolünü oynayacağını söyledi.

Aksum, Türk sinemasının gişe rakamlarında çok iyi durumda olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu anda sinemamız iyi durumda değil. Bunun nedeni belli... Birçok filmimiz 300-500 bin arasında kalıyor. Fakat her ne olursa olsun taşın altına elini koyan yapımcılar var. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Bizim de onların yüzlerini kara çıkartmamamız lazım. Dijital mecranın başımızın üstünde yeri var. Fakat büyük yapımcılar lütfen filmlerini önce sinema salonlarına sonra dijital mecralara versinler."

"Airsoft'un Türkiye'de ve dünyada ilk filmi olacak"

Oyuncu Can Nergis çekimlerin yoğun ve hızlı geçtiğini belirterek, "Film, aksiyon dolu, biraz aşk, üzüntümüz çok. İhanet de var." dedi.

İlay Erkök de Nergis'in partnerine hayat verdiğini aktararak, "Ekip arkadaşıyız aynı zamanda. Tutkulu bir aşkımız da var." şeklinde konuştu.

Yapımcı ve oyuncu Onur Yaprakçı ise oyuncu kadrosunda da yer aldığı için mutluluğunu dile getirerek, "Airsoft'un Türkiye'de ve dünyada ilk filmi olacak. Ruslarla harmanladığımız güzel bir film. Yönetmenimiz de çok güzel bir yorum kattı. Çekimlerin 3. günündeyiz ama bu kadar güzel bir işin çıkacağını hissetmek de benim için çok heyecanlı ve onur verici oldu. Bence güzel gidiyor. Güzel bir film çıkacak. Ben seyircilerimizi sinemaya bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gökhan Arı'nın yönetmenliğini üstlendiği film, Taner Şahin'in senaryosuyla aksiyon-gerilim türünde bir mücadeleyi beyazperdeye taşıyacak.

Yıl içinde seyirciyle buluşması planlanan filmin konusu şöyle:

"Airsoft oyunlarına meraklı Cenk, Cihan ve arkadaşları, bir Rus airsoft takımının kendileriyle ucunda para ödülü olan bir maç yapmak istediklerini öğrenir. Teklifi kabul eden ekip, oyunun oynanacağı adaya gider. Ancak oyun başladıktan kısa bir süre sonra yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu fark ederler. Rus takımının elindeki silahlar gerçektir! Artık Rus takımı avcı, Cenk, Cihan ve arkadaşları ise avdır..."