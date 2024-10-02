İlkan Devrim Dinç'in 'Kayboluşun Rüzgarları' Filmi, New Jersey Film Awards'ta Üç Ödül Kazandı

Yunanistan'da En İyi Sinematografi dalında onursal mansiyon ödülü, Kuzey Makedonya'da da En İyi Drama Filmi olmak üzere 3 ödül alan, yönetmenliği akademisyen Dr. İlkan Devrim Dinç'in yaptığı 'Kayboluşun Rüzgarları' (Winds of Vanishing) filmi, Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen Alternative Film Festival'de En İyi Sinematografi ödülünü kazandı. En İyi Deneysel Film dallarında da birçok adaylık alan 'Kayboluşun Rüzgarları', son olarak ABD'de düzenlenen New Jersey Film Awards Festivali'nde 3 dalda ödüle layık görüldü. En İyi Yönetmen ödülünü İlkan Devrim Dinç alırken; En İyi Kadın Oyuncu ödülü, filmin oyuncusu İclal Atasoy'a verildi. Festivalde ayrıca 'Kayboluşun Rüzgarları' filminin ekibi, En İyi Oyuncu Kadrosu ödülüne layık görüldü.

DİNÇ'İN İKİNCİ UZUN METRAJLI FİLMİ

İlkan Devrim Dinç'in 2024 yapımlı ikinci uzun metraj filmi 'Kayboluşun Rüzgarları'nın hikayesi, aklını yitirmiş bir evsizin etrafından şekilleniyor. Filmde, 3 gerçeklik alanı bulunuyor; 'çarpıtılmış geçmiş', 'acı dolu günümüz' ve 'ona sürekli acı çektiren araf'. Filmde, 3 genç yetişkinin Datça'ya gelmesi ile Ege ve Akdeniz'in kesişimindeki cennet olan Knidos Antik Kenti'ne uzanan bir yolculuk başlıyor. Filmde ana karakter Tayfun, asi genç Poyraz ile tanışıyor. Poyraz bir yandan Tayfun'a yardım etmeye, diğer yandan kız arkadaşı ile baş etmeye çalışıyor. Fakat filmin sonunda, ünlü rüzgarların adını taşıyan tüm karakterler yok olup, gidiyor.