Haberler

Ilgın'da Gelin Hamamı Geleneği Yeniden Canlanıyor

Ilgın'da Gelin Hamamı Geleneği Yeniden Canlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Ilgın ilçesinde Osmanlı Döneminin renkli gelin hamamı eğlencesi, Ilgın Belediyesi Termal Tesisleri'nde modern dokunuşlarla yeniden hayat buluyor. Düğün öncesi gelin adayları ve arkadaşları, şarkılarla bu geleneği yaşatıyor.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde Osmanlı Döneminin renkli eğlencelerinden biri olan gelin hamamı eğlencesi Ilgın Belediyesi Termal Tesisleri'nde yeniden canlanıyor.

Düğün öncesi gelin adaylarının arkadaşlarıyla birlikte şarkılar ve türküler eşliğinde yaptığı bu gelenek, Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşatılıyor. Gelin hamamı eğlencesi günümüzde gelin adayı ve arkadaşlarının keyifli zamanlar geçirmesini sağlıyor. Gelenek, modern dokunuşlarla güncellenmiş olsa da eğlenceli atmosferiyle günümüze ulaşmayı başardı. Ilgın Belediyesi Termal Tesisleri, bu geleneği yaşatmak isteyen gelin adaylarına olanak sağlıyor. Belediye Başkanı Ömer Apil yaptığı açıklamada,

"Gelin hamamı, kültürümüzün önemli parçalarından biri. Biz de Ilgın Kaplıcalarında bu geleneği yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Köy meydanında tacizcisini öldüren Azra'ya mahkemeden güzel haber

Köy meydanında tacizcisini öldüren Azra'ya mahkemeden güzel haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının vazgeçilmezi 3 üründe büyük skandal

Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının yıldızı 3 üründe büyük skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.