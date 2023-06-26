Ilgaz'da Sanat Atölyesi Açıldı

Ilgaz Belediyesi ve Ilgaz Yerel Eylem Grubu Derneği LEADER Yaklaşımı kapsamında ilçede sanat atölyesi açıldı. Ilgaz Yerel Eylem Grubu Derneği'nin yıllık planında ele aldığı uygulamalı eğitimler kapsamında seramik yapımı ve çini işlemeciliği kursları düzenlendi. Kursiyerler, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, Dernek Başkanı İsmail Demirci, Dernek Müdürü Nurcan Gök ve Çankırı İl Koordinatörü Emre Akbıyık'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.