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Ilgaz'da Sanat Atölyesi Açıldı

Ilgaz'da Sanat Atölyesi Açıldı

Kültür Sanat Haberleri

Ilgaz Belediyesi ve Ilgaz Yerel Eylem Grubu Derneği LEADER Yaklaşımı kapsamında ilçede sanat atölyesi açıldı. Ilgaz Yerel Eylem Grubu Derneği'nin yıllık planında ele aldığı uygulamalı eğitimler kapsamında seramik yapımı ve çini işlemeciliği kursları düzenlendi. Kursiyerler, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, Dernek Başkanı İsmail Demirci, Dernek Müdürü Nurcan Gök ve Çankırı İl Koordinatörü Emre Akbıyık'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ilgaz Belediyesi ve Ilgaz Yerel Eylem Grubu Derneği LEADER Yaklaşımı kapsamında ilçede sanat atölyesi açıldı.

Ilgaz Yerel Eylem Grubu Derneği'nin yıllık planında ele aldığı uygulamalı eğitimler kapsamında seramik yapımı ve çini işlemeciliği kursları düzenlendi.

Kursiyerler, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, Dernek Başkanı İsmail Demirci, Dernek Müdürü Nurcan Gök ve Çankırı İl Koordinatörü Emre Akbıyık'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ferhat Yazıcı - Kültür Sanat

İsmail Demirci Mehmed Öztürk Çankırı Kültür Sanat Haberler

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