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Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri Medya Programı Düzenlenecek

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 14-16 Ağustos'ta Nevşehir Hacıbektaş'ta medya programı düzenleyecek. 6 ülkeden 20 basın mensubu katılacak; etkinlikler, basın buluşması ve müze ziyareti yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 14-16 Ağustos tarihlerinde Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde ' Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri Medya Programı' düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kökleri Anadolu'da teşkil etmiş ve zaman içinde Balkanlar başta olmak üzere farklı coğrafyalara yayılmış ortak bir kültürel ve inanç mirası taşıyan Bektaşiliği anma programı düzenleyecek. Düzenlenecek programda; Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan'dan olmak üzere 6 farklı ülkeden 20 basın mensubu bir araya gelecek. Programın ilk gününde katılımcılar, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde gerçekleştirilecek olan Hacı Bektaş Veli Anma Etkinliklerine katılım sağlayacak.

Programın ikinci gününde ise katılımcılar Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından düzenlenecek basın buluşmasına katılacak. Basın buluşmasında Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, uluslararası basın mensuplarına bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek. Basın buluşmasının ardından ise Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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