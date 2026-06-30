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İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andı

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andı
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i vefatının 8. yıl dönümünde rahmet ve minnetle andı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i, vefatının 8'inci yıl dönümünde andı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İlim yolculuğunu insanlığın ortak hafızasına dönüştüren, İslam medeniyetinin bilim tarihindeki zengin mirasını dünyaya tanıtan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i vefatının 8'inci yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Hayatı boyunca ortaya koyduğu kıymetli eserler ve ilim dünyasına sunduğu eşsiz katkılar, bugün de yol göstermeye devam etmektedir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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