Haberler

İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya'daki restorasyon çalışmaları sırasında içeriye ağır tonajlı iş makinelerinin girdiği görüntülere sert tepki gösterdi. Ortaylı "Oraya araba bile giremez. Bu müdahalelerin tesiri er ya da geç ortaya çıkacak. Yapının altı tamamen dehlizlerle dolu; her gelen Ayasofya'ya babasının mülkü gibi davranıyor. Tekrar söylüyorum: O yapı çökerse dünya bunun faturasını Türklere çıkaracak" dedi.

  • Ayasofya'da restorasyon çalışmaları sırasında her biri 45 ton ağırlığında 2 vincin yapı içine sokulması tartışmalara yol açtı.
  • Ayasofya'nın alt kısmının tamamen dehlizlerle dolu olduğu belirtildi.
  • İlber Ortaylı, yapının çökmesi durumunda dünyanın bunun faturasını Türklere çıkaracağını ifade etti.

Dünyanın en nadir kültürel miraslarından biri olarak gösterilen ve 1500 yıldır sayısız badire atlatan Ayasofya'daki restorasyon çalışmaları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

TARTIŞMALAR İYİDEN İYİYE ALEVLENDİ

Restorasyon sırasında Ayasofya'nın içine her biri 45 ton ağırlığında olan 2 vincin sokulması ise tartışmaların alevlenmesine neden oldu.

İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

"YAPININ ALTI TAMAMEN DEHLİZLERLE DOLU"

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da Ayasofya'ya iş makinelerin girdiği fotoğrafı paylaşarak yaşananlara sert tepki gösterdi. Ortaylı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bırakın kamyonu, vinci… Oraya araba bile giremez. Bu müdahalelerin tesiri er ya da geç ortaya çıkacak. Yapının altı tamamen dehlizlerle dolu; her gelen Ayasofya'ya babasının mülkü gibi davranıyor.

İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

"BU İŞLERİ YAPANLAR HANGİ VERİYE DAYANIYORLAR?"

Tekrar söylüyorum: O yapı çökerse dünya bunun faturasını Türklere çıkaracak. Peki ne kadar ton yük kaldırabileceğini nereden biliyorlar? Bu işleri yapanlar hangi veriye dayanıyorlar? Anthemios'a mı sordular Mimar Sinan'a mı?" ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Kültür Sanat
Haberler.com
500

Yorumlar (52)

Haber Yorumlarıalbatros :

Tamamını görmek istersen, yabancıların 25 euroya, kendi vatandaşının 850 tlye girebildiği ayasofyadan bahsediyor...

Yorum Beğen194
Yorum Beğenme133
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Allah akıl fikir versin . Nasıl bir akıl koca tonajlı arabayı içeriye sokmak ki bir de yüzerinde yük var .Ben hep yazdım yazmaya da devam edeceğim . Bu olay dünyada tektir , aynı KOPRÖSÖRLE İNSAN ÖLDÜRMEK gibi . Ben Mersin'de bir kilisenin iç tadilatını yaptım , inanın içerde sigara içirmediler .Adamlardaki saygıyı görüyor musunuz ? Siz Selimiye camiinin içine traktör sokun da göreyim , nasıl cingar çıkarılıyor .

Yorum Beğen190
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHPsavar:

koca arabalar hangi akılla girecek. araba girecek kapısı mı var buranın. ancak bahçesine girer.

yanıt5
yanıt7
Haber YorumlarıCHPsavar:

bana içerisine araba girmesi saçma geldi. görüntü gerçek mi yapay zekamı yakında açıklama olur

yanıt5
yanıt5
Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Hayvan bunlar hayvan!

Yorum Beğen167
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızeki atalay:

herkezi kendin gibi zannetme

yanıt18
yanıt34
Haber YorumlarıYasin sapmazlı:

Tamam yanlış yapılmış vinç sokulmuş kabul ediyorum ama, Türkiye sınırları içerisinde bulunan bir yapının dünya lideri Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan Ayasofya'ya bir zarar gelmesi durumunda nasıl oluyor da yabancılar Türklerden hesap sorabilecek? Siz ve sizin gibi düşünenler sadece yabancılardan medet umuyorsunuz yazık size....

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme93
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk dogan Cetintaş:

Boş yapma.. Anlaşmalar var, Senin deden fet etti, o yapmadı, Tarihi bir değeri var. Cami olusuna tepkı değil bu. yapılan işleme baksana mal mısın sen

yanıt28
yanıt21
Haber YorumlarıEro Bern:

Mimar Sinan’ın yaptığı Mostar köprüsü Bosna Hersek devleti yüzünden çöktümdiyelim. Türkiye demez mi ne yapıyorsun? Ortak Miras Tüm insanlığın ortak mirasıdır….

yanıt17
yanıt6
Haber YorumlarıPc Copat:

dünya miras listesinde olduğu için hesap sorulur barzoluk etme

yanıt19
yanıt8
Tüm 52 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.