İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Dünyanın en nadir kültürel miraslarından biri olarak gösterilen ve 1500 yıldır sayısız badire atlatan Ayasofya'daki restorasyon çalışmaları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

TARTIŞMALAR İYİDEN İYİYE ALEVLENDİ

Restorasyon sırasında Ayasofya'nın içine her biri 45 ton ağırlığında olan 2 vincin sokulması ise tartışmaların alevlenmesine neden oldu.

"YAPININ ALTI TAMAMEN DEHLİZLERLE DOLU"

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da Ayasofya'ya iş makinelerin girdiği fotoğrafı paylaşarak yaşananlara sert tepki gösterdi. Ortaylı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bırakın kamyonu, vinci… Oraya araba bile giremez. Bu müdahalelerin tesiri er ya da geç ortaya çıkacak. Yapının altı tamamen dehlizlerle dolu; her gelen Ayasofya'ya babasının mülkü gibi davranıyor.

"BU İŞLERİ YAPANLAR HANGİ VERİYE DAYANIYORLAR?"

Tekrar söylüyorum: O yapı çökerse dünya bunun faturasını Türklere çıkaracak. Peki ne kadar ton yük kaldırabileceğini nereden biliyorlar? Bu işleri yapanlar hangi veriye dayanıyorlar? Anthemios'a mı sordular Mimar Sinan'a mı?" ifadelerini kullandı.