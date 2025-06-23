İklimler Resim Sergisi Ankara'da Sanatseverlerle Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İklimler Resim Sergisi Ankara'da Sanatseverlerle Buluştu
Haber Videosu

'İklimler' temalı resim sergisi, iklim değişikliği ve doğa konularını işleyerek Gazzeli çocuklara destek amacıyla açıldı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Nuri Pakdil Edebiyat ve Müze Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak.

'İklimler' resim sergisi sanatseverlerle buluştu

ANKARA - Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'İklimler' temalı resim sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'İklimler' temalı resim sergisi, Nuri Pakdil Edebiyat ve Müze Kütüphanesi'nde vatandaşların ziyaretine açıldı. Sergide, iklim değişikliği, doğa ve sürdürülebilirlik temalarını işleyen çeşitli eserler yer aldı. 23-28 Haziran tarihleri arasında ziyarete açık olan sergi sanatseverleri bekliyor.

"Serginin teması İklim Kanunu ve Gazzeli çocuklar"

Ankara'daki ilk kişisel sergisini açtığını ve serginin amacının Gazzeli çocuklara destek olmak olduğunu belirten Ayşe Akyener, "Sergiyi açmaktaki amacım, buradan bir gelir elde edip Gazzeli çocuklar yararına bağış yapmaktır. Bu anlamda toplumun katılımını bekliyorum. Değişik çevrelere davetler gönderildi. Burada arkamda Geyikli Babanın Çınarı isimli bir tablo var. Bu tablo Uludağ'daki mübarek kişi hakkında yapılmış bir resim. Bu eserler değerli insanların hatırasını yaşatmak amacıyla yapıldı. Daha önce Balıkesir'de sergi açmıştım. İleriki zamanlarda yine düşünüyorum. Temamız toplumsal duyarlılığa dikkat çekmektir. Özellikle amacımız iklim kanunu meselesiyle insanların ilgisini çekmek. Sanatçılarımızın Filistin meselesinde son derece duyarsız olduklarını düşünüyorum. Serginin adının 'İklimler' olması; insanın hayatında da dönüm noktaları olmasından, iklimler olmasından, her dönümün farklı, kimisinin yaz, kimisinin bahar gibi geçmesinden kaynaklıdır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Kültür Sanat
Narin Güran'ın ağabeyi Enes'ten Yargıtay'a temyiz başvurusu

Narin Güran'ın tutuklu ağabeyinden yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlış duymadınız! Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı

Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
İran'dan jet misilleme! Füzenin düştüğü an kameraya böyle yansıdı

Jet misilleme! Ülke siren sesleriyle inledi, halk sığınaklara kaçtı
Muslera yeni takımını açıkladı: 14 yıl sonra yeni kulüpteyim

İmza atacağı takımı duyurdu: 14 yıl sonra yeni kulüpteyim
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.