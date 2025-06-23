İklimler Resim Sergisi Ankara'da Sanatseverlerle Buluştu

'İklimler' resim sergisi sanatseverlerle buluştu

ANKARA - Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'İklimler' temalı resim sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'İklimler' temalı resim sergisi, Nuri Pakdil Edebiyat ve Müze Kütüphanesi'nde vatandaşların ziyaretine açıldı. Sergide, iklim değişikliği, doğa ve sürdürülebilirlik temalarını işleyen çeşitli eserler yer aldı. 23-28 Haziran tarihleri arasında ziyarete açık olan sergi sanatseverleri bekliyor.

"Serginin teması İklim Kanunu ve Gazzeli çocuklar"

Ankara'daki ilk kişisel sergisini açtığını ve serginin amacının Gazzeli çocuklara destek olmak olduğunu belirten Ayşe Akyener, "Sergiyi açmaktaki amacım, buradan bir gelir elde edip Gazzeli çocuklar yararına bağış yapmaktır. Bu anlamda toplumun katılımını bekliyorum. Değişik çevrelere davetler gönderildi. Burada arkamda Geyikli Babanın Çınarı isimli bir tablo var. Bu tablo Uludağ'daki mübarek kişi hakkında yapılmış bir resim. Bu eserler değerli insanların hatırasını yaşatmak amacıyla yapıldı. Daha önce Balıkesir'de sergi açmıştım. İleriki zamanlarda yine düşünüyorum. Temamız toplumsal duyarlılığa dikkat çekmektir. Özellikle amacımız iklim kanunu meselesiyle insanların ilgisini çekmek. Sanatçılarımızın Filistin meselesinde son derece duyarsız olduklarını düşünüyorum. Serginin adının 'İklimler' olması; insanın hayatında da dönüm noktaları olmasından, iklimler olmasından, her dönümün farklı, kimisinin yaz, kimisinin bahar gibi geçmesinden kaynaklıdır" diye konuştu.