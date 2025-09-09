İkiztepe Höyüğü'nde Midye Kabuklarıyla Tarihi İzler Bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde yer alan İkiztepe Höyüğü'nde bu yılki kazılarda milattan önce 4. bin yıla tarihlendirilen midye kabuklarının yoğun olarak bulunduğu katmana ulaşıldı.

İkiztepe köyü sınırları içinde bulunan İkiztepe Höyüğü'nde 51 yıl önce başlayan kazı çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar çıkarılan 15 bin buluntu, bölgede milattan önce 4500-2000 yılları arasında kesintisiz bir yerleşim olduğunu ortaya koyuyor.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt, AA muhabirine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün "Geleceğe Miras" projesi kapsamında bu yılki kazı çalışmalarına temmuz ayında başladıklarını söyledi.

Kazılarda önemli veriler elde ettiklerini anlatan Doç. Dr. Beyazıt, "Biz İkiztepe'de bu sene de geçtiğimiz sezon da önemli veriler elde ettik. Mesela alanın bir kısmında çok yoğun olarak yeşil milli bir toprağa rastladık ve içinde yenilebilir midye kabukları çok yoğundu. Bunun biz İstanbul Teknik Üniversitesinde analizini yaptırdık ve günümüzde de yediğimiz midyeler olduğunu, Akdeniz midyesi adı verilen midyeler olduğunu saptadık." dedi.

Midyeleri toprağı ile taşımışlar

O dönemde yaşayanların İkiztepe'ye midyeyi kumuyla getirdiklerini aktaran Beyazıt, şöyle konuştu:

"Çıkan midye kabukları milattan önce 4. bin yıla tarihlendiriliyor. Dolayısıyla İkiztepe'de belli bir dönem besin ekonomisinin daha çok su ürünleri üzerine yoğunlaştığını görüyoruz. Daha önce yapılan çalışmalar, Kızılırmak Deltası'nda İkiztepe'ye yakın lagünler olduğunu gösteriyor. Bu lagünlerden midyeleri taşımak kolay olmayacağı için, pratik olmayacağı için lagünün oradaki kumu ile taşındığını ve yerleşimin belirli yerlerinde o yeşil, içi midye kabuklarıyla dolu katmanları görebiliyorsunuz."

İkiztepe'de çalışmaların yarım asrı aşkındır devam ettiğine değinen Beyazıt, "İkiztepe'de besin ekonomisindeki değişikliklerden tutun, iklimsel değişikliklere, çevresel değişikliklere bağlı olarak toplum yapısının ve ekonomisinin nasıl değiştiğini anlayabilmek için daha disiplinler arası çalışmaların yapılması en büyük hedefimiz." diye konuştu.