İki ilde konserleri iptal edilen Hayko Cepkin'den manidar paylaşım

Rock müzisyeni Hayko Cepkin, Anadolu turnesi kapsamındaki Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin valilik kararıyla iptal edildiğini duyurdu. Cepkin'in paylaşımı sonrası karar sosyal medyada gündem oldu, ünlü sanatçıya destek mesajları yağdı.

Rock müziğinin sevilen isimlerinden Hayko Cepkin, Anadolu turnesi kapsamında planlanan Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin valilik kararıyla iptal edildiğini açıkladı.

"MÜLKİ AMİRLERİ TARAFINDAN..."

Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yok. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI

Sanatçının konserlerinin peş peşe iptal edilmesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda hayranı, Cepkin'e destek mesajları paylaşarak kararın geri alınması çağrısında bulundu.

Olgun Kızıltepe
