İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Desteği

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen, 'Kırtasiye desteğiniz bizden, okumak sizden' projesi kapsamında, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün hayır hizmetlerinden faydalanan ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı başlatıldı. Bu kapsamda Ankara Vakıf Eserleri Müzesi Sergi Salonu'na gelen ailelere kırtasiye malzemeleri dağıtılmasına başlandı. Vakıf Eserleri Müzesi'ne gelen öğrenciler, sergi salonunda okul için ihtiyaçları olan malzemeleri seçerek, okul alışverişlerini yaptı.

'550 KARDEŞİMİZ FAYDALANACAK'

Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik projeye ilişkin, "Bu desteği sunarken kardeşlerimize kendini bir kırtasiye mağazasında hissetmeleri amacıyla onlara belirli zaman aralıkları tanıyoruz. Çocuklar burada gelip istedikleri çantayı, istedikleri suluğu, istedikleri kalemi ve istedikleri defteri seçiyorlar. Çocukların yüzlerinde bir tebessüm oluşması, bizler açısından çok sevindirici oluyor. Biz sadece kırtasiye noktasında değil bizlerden sosyal yardım alan ailelerimize 12 ay boyunca kuru gıda yardımı, muhtaç maaşı ve hayatın her alanında hayır hizmetleri noktasında Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bu hizmetten bizim Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak 550 kardeşimiz faydalanacak. Belki bu sayının biraz daha üzerine çıkabiliriz; çünkü bazen hayırseverler de bize destek olmak istiyorlar. Bu noktada imkanlar ölçüsünde bu sayımızı daha da arttırabiliriz" dedi.