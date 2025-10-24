İDOB'un 'Kuğu Gölü' Balesi Prömiyerini Yaptı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) sahneye koyduğu 'Kuğu Gölü' balesi, dün akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) prömiyer yaptı. Eser sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Dünyanın en sevilen klasik bale eserlerinden biri olan 'Kuğu Gölü' balesinin prömiyeri, dün akşam AKM'de yapıldı. Pyotr İlyiç Çaykovski'nin büyüleyici müziği ve etkileyici koreografisiyle zamana meydan okuyan eser, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Eser, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Prömiyerde; 'Odette- Odile' rolünde Berfu Elmas, 'Prens Siegfried' rolünde Batur Büklü, 'Rothbart' rolünde Mehmet Nuri Arkan, 'Benno' rolünde Yılmaz Berkay Günay, '2 Kız Arkadaş' rolünde Merve Erdier ve Gizem Atik Tuncay, 'Soytarı' rolünde Can Bezirganoğlu, 'Kraliçe' rolünde Meriç Sümen, 'Wolfgang' rolünde Alper Akalın, 'Eşlikçi' rolünde Alkış Peker sahnedeydi.

Petipa ve Ivanov'un versiyonundan hareketle, Ricardo Amarante'nin koreografisiyle sahnelenecek 'Kuğu Gölü' balesi, Çaykovski'nin duygusal ve görkemli müziği eşliğinde izleyiciye unutulmaz anlar yaşatmayı vadediyor. Eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetiyor. Dekor Tasarımı Ferhat Karakaya, Kostüm Tasarımı Serdar Başbuğ, Işık Tasarımı Ahmet Defne'ye ait.

Çaykovski'nin 1875-76 yıllarında bestelediği, dört perdeden oluşan 'Kuğu Gölü' balesi dünyada ilk kez Julius Reisinger'in koreografisiyle 4 Mart 1877 tarihinde Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelendikten sonra, 15 Ocak 1895 tarihinde Marius Petipa ve Lev Ivanov'un özgün koreografisiyle St.Petersburg'daki Mariinsky Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu. Bu yeni versiyon, büyük başarı kazanarak Kuğu Gölü'nü dünya bale repertuvarının en önemli yapıtlarından biri haline getirdi. Günümüzdeki bale topluluklarının çoğu da bu versiyonu baz alıyor. Özellikle 'Beyaz Kuğu' (Odette) ve 'Siyah Kuğu' (Odile) rollerinin zıtlığı, bu balenin en çarpıcı unsurlarından. Romantik ve dramatik unsurları bir araya getiren eser, iyiyle kötünün çatışmasını, aşkın kurtarıcı gücünü ve kaderin değiştirilemez oluşunu gözler önüne seriyor.

Ülkemizde ilk kez Dame Ninette de Valois'nın koreografisiyle 29 Ekim 1965 tarihinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından icra edilen 'Kuğu Gölü', İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk kez Güloya Gürelli'nin yorumuyla 14 Mart 1971 tarihinde Maksim Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

ESERİN KONUSU

Eser, Prenses Odette'e aşık olan genç Prens Siegfried'in hikayesini konu alır. Kötü kalpli büyücü Baron von Rothbart, yaptığı büyüyle Odette ve arkadaşlarını kuğuya dönüştürür. Gündüzleri hep birlikte bir gölde yüzerek zaman geçirir ve sadece geceleri insan formuna geri dönerler. Yalnızca gerçek aşk bu büyüyü bozabilecektir ve Rothbart bunu engellemek için tüm gücünü kullanacaktır.

EKİM VE KASIM AYINDA AKM'DE

Dün akşam prömiyerini yapan eser 25 -30 Ekim ve 1 - 12 - 13 Kasım 2025 tarihlerinde, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenmeye devam edecek.