Üye Girişi
Haberler

İDOB, 'Uçan Hollandalı' Operasını Sahnede

İDOB, 'Uçan Hollandalı' Operasını Sahnede
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Richard Wagner'in ünlü eseri 'Uçan Hollandalı' Operasını 12-17 Ekim ve 2-6 Kasım tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturacak. Operanın yönetmenliğini Sebastian Welker üstleniyor.

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 'Uçan Hollandalı' Operasını, 12 -17 Ekim ve 2- 6 Kasım tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşturuyor.

Richard Wagner tarafından bestelenen ve librettosu yazılan ve Wagner'in ilk başyapıtı olarak nitelendirilen 'Uçan Hollandalı' Operası, ünlü Alman Rejisör Sebastian Welker'in rejisi ile AKM'de sahneleniyor. Dünyada ilk kez 1843 tarihinde Dresden'deki Königliches Hoftheater'da sahnelenen eserde dünya dışı, doğaüstü bir varlık olan Hollandalı'nın sadık bir kadının aşkı aracılığıyla kefareti aradığı, akıl dışı bir yolculuk anlatılıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği eserin dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Yakup Çartık, koreografisi ise Emre Karaca'ya ait. İDOB Korosunu ise Volkan Akkoç yönetiyor. Temsillerde; 'Der Holländer' rolünde; Alper Göçeri / Murat Güney, 'Senta' rolünde Perihan N.Artan / Evren Ekşi, 'Daland' rolünde Umut Tarık Akça /Göktuğ Alpaşar, 'Erik' rolünde Efe Kışlalı / Hüseyin Likos, 'Mary' rolünde Aylin Ateş / Deniz Likos, 'Der Steuermann' rolünde Berk Dalkılıç / Yoel Keşap sahnede olacak.

ESERİN KONUSU

Uçan Hollandalı (Der Holländer), denizlerde sonsuza kadar tüm mürettebatı ile lanete uğramış hayalet gemisiyle dolaşmaya mahküm edilmiş, gerçek aşkı arayan bir kaptandır. Yedi yılda bir karaya çıkmasına izin verilen denizciyi ancak bir kadının aşkı kurtaracaktır. Onunla evlenip sonra da ona ihanet eden her kadın onun lanetine uğramıştır. Bu sefer, yedi yılı dolduğunda bir Norveç köyünün hemen dışında karaya ayak basar. Burada Daland adında bir adamla tanışır ve ona bir gecelik konaklama karşılığında altın ve mücevher verdikten sonra Daland'ın bir kızı olduğunu öğrenir. Senta adındaki bu kız, onu içinde bulunduğu kötü durumdan kurtaracak 'mükemmel aşk' olabilecek midir? Wagner'in diğer eserlerine de hakim olan dört tema, 'Uçan Hollandalı'daki olay örgüsünün temel taşlarını oluşturur: ölüme duyulan özlem, kadının fedakarlık yapma isteği, aşk-ölüm ve kefaret.

Eser, 12 -17 Ekim ve 2- 6 Kasım tarihlerinde AKM'de sahnelenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Devlet Opera Ve Balesi Richard Wagner Kültür Sanat Etkinlikler İstanbul 6 Kasım Kültür Sanat Müzik Yaşam

Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu

 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi

İmam, cemaatten değil Sıla bebekten helallik istedi

 DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi

Cenazeye damga vuran kare
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar bu akşam var mı? 8 Ekim Bahar dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tahminleri! Nimet Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nimet Özdemir hangi partiye geçti? 9 Ekim Ankara Hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 9 Ekim İstanbul Hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hidayet Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu nereli? Mert Günok kadrodan neden çıkarıldı? Kadayıf Mantısı nasıl yapılır? Kadayıf mantısı malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta 8 Ekim günün menüsü! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 8 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? 2025 HAC KAYIT YENİLEME E-DEVLET | Hac kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Hac kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.