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İdlib'de çocuklar için palyaçolu bayram eğlencesi

AA - Ahmet Karaahmet - Kültür Sanat
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İdlib'de çocuklar için palyaçolu bayram eğlencesi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde gönüllü çalışan palyaço, Kurban Bayramı'nda çocukları eğlendirdi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde gönüllü çalışan palyaço, Kurban Bayramı'nda çocukları eğlendirdi.

İdlib'in doğusunda, Beşşar Esed güçlerine birkaç kilometre uzaklıktaki cephe hattına yakın Neyreb köyünde 50 çocuk için tiyatro gösterileri, spor aktiviteleri, danslar ve bilmece aktiviteleri düzenlendi.

Rejimin saldırılarıyla enkaza dönen köyde düzenlenen etkinliğe çok sayıda çocuk katıldı.

Palyaço Majd Hamo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ?çadır kentlerdeki ve cephe hattındaki çocukları eğlendirdiğini söyledi.

İdlib'de 4 yıldır serbest gazetecilik yapan, palyaço eğlenceleri düzenleyen ve kinetik tiyatroda çalışan 25 yaşındaki Hamo, "Çocuklarla etkileşim içindeyim. Palyaçoluk yapıyorum çünkü çocuklarımızın psikolojik desteğe ihtiyacı var." dedi.

Hamo, çocukların Esed rejimi ve Rusya'nın katliamlarını zihinlerinden çıkartamadıklarını belirterek, "Çocuklara savaşı unutturamasam da yüzlerinde bir gülümseme oluşmasına yardımcı olabiliyorum. Çocukların yeteneklerini resim, müzik ve sanat yoluyla ortaya çıkarmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuklarla interaktif tiyatro etkinliği de düzenlediğini dile getiren Hamo, zihinlerinde esneklik sağlayacak hareketleri öğrettiğini ve çocukların bu hareketler aracılığıyla negatif enerjiden kurtulmalarına katkıda bulunduğunu anlattı.

İdlib'deki durum?

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

AA / Ahmet Karaahmet - Kültür Sanat

Kurban Bayramı Suriye Rusya İdlib Kültür Sanat Haberler

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