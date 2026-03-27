Sabahattin Ali'nin 'İçimizdeki Şeytan'ı Akıngüç sahnesinde

İSTANBUL Kültür Üniversitesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Sabahattin Ali'nin aynı adlı romanından uyarlanan 'İçimizdeki Şeytan' adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Oyun, 9 Nisan Perşembe günü saat 19.30'da Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Bahar sezonunun açılış yapımlarından biri olarak öne çıkan oyun, minimal sahne tasarımı ve ışık kullanımına dayalı atmosfer kurgusuyla dikkat çekiyor. Sade sahne diliyle eleştirmenlerden olumlu değerlendirmeler alan yapımda, Lütfi Can Bulut tek kişilik performansıyla sahnede yer alıyor. Yaklaşık 90 dakika süren oyunda Bulut, farklı karakterler arasında kesintisiz geçişler yaparak anlatıyı akıcı bir biçimde sürdürüyor. Oyuncunun mimik kullanımı ve karakterler arası dönüşlerdeki hakimiyeti, sahne performansının öne çıkan unsurları arasında gösteriliyor.

Yönetmenliğini Onur Erbilen'in üstlendiği 'İçimizdeki Şeytan', 2024 Baykuş Edebiyat Dergisi Ödülleri'nde 'Yılın Tiyatro Oyunu' ve 'En İyi Yönetmen' ödüllerine layık görülürken, Altın Körfez Ödülleri'nde de 'Yılın Tiyatro Oyunu' seçildi.

