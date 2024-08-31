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İbrahim Çelikkol, Venedik Film Festivali'nde ödül kazandı

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Türk oyuncu İbrahim Çelikkol, Venedik Film Festivali'nde düzenlenen 'Kineo' ödüllerinde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Çelikkol, 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle İtalya'da büyük ilgi görüyor.

Türkiye'de pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu İbrahim Çelikkol, Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen "Kineo" ödüllerinde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Dünyanın köklü sinema festivallerinden olan ve 28 Ağustos'ta başlayan 81. Venedik Film Festivali çerçevesinde düzenlenen "Kineo" ödülleri sahiplerini buldu.

İtalya'da sinema sektörünü teşvik amacıyla kurulan Kineo Derneğinin, sinemaseverlerin seslerini duyurmak amacıyla 2003'ten bu yana verdiği ödüllerde bu yıl Türk oyuncu Çelikkol, izleyenlerin ve jürinin oylarıyla "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Ödülünü almak üzere İtalya'ya gelen Çelikkol, Venedik'in Lido Yarımadası'nda düzenlenen 81. Uluslararası Venedik Film Festivali'nin ünlü kırmızı halısında da boy gösterdi.

Çelikkol'un rol aldığı "Bir Zamanlar Çukurova" isimli televizyon dizisi, "Terra Amara" adıyla İtalya'da en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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