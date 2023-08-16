İbni Sina Konferansı ve Bin Bir Şifa Sergisi Düzenlendi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Ankara Şubesi'nce İbni Sina Konferansı Bilim Şurası düzenlendi. Dernek binasında gerçekleştirilen etkinlikte, İbni Sina'nın Türk-İslam dünyasındaki yeri ve önemi hakkında katılımcılara bilgi verildi. İbni Sina Enstitüsü Başkanı Dr. Kemal Aydın, bu yılın 'İbni Sina Bilim, Kültür ve Sağlık Yılı' olarak kutlanması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Konuşmanın ardından 'Bin Bir Şifa Sergisi'nin açılışı yapıldı.