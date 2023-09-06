İBB Şehir Tiyatroları Yeni Sezonda Klasiklere Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezonda 'Klasiklere Devam' temasıyla tiyatroseverlerle buluşacak. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, yeni sezon repertuvarında yer alan oyunların provası ve 100. yıl oyunu hazırlıkları hakkında bilgi verdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise kültür sanatın bir yaşam hakkı olduğunu vurgulayarak, şehir tiyatrolarının entelektüel bir faaliyet alanı olduğunu göstermeye çalıştıklarını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezonda "Klasiklere Devam" temasıyla tiyatroseverlerle buluşacak.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen basın toplantısına katılan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, yaz döneminin oldukça yoğun geçtiğini belirterek "Bir yandan yeni sezon repertuvarında yer alan oyunların provası, bir yandan hazırladığımız 100. yıl oyunu derken seyircimizin beğenisine yakışır, nitelikli oyunlarla perdemizi açacak olmaktan son derece mutlu ve kıvançlıyız." dedi.

Cumhuriyetin 100. yılına özel bir oyun hazırladıklarını anlatan İşsever, "Darülbedayi'den İstanbul Şehir Tiyatrosuna, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzun bir sanat yolculuğunun mirasını yüklenen ve bugün ülkemizin en köklü sanat kurumunda bulunan bizler, bu sorumluluğu hissederek önce seyircimizin ve sonra tarihin huzurunda perdelerimizi hep açtık, açmaya da devam ediyoruz. Ustalarımızdan gördüğümüz bu gelenek, yaşadığımız tüm zorluklara rağmen bizi her zaman ayakta tuttu, geleceğe güvenle bakmamızı sağladı. İstanbul Şehir Tiyatrosu ailesi olarak böylesine önemli bir zaman diliminde tarihi, kültürel ve sanatsal sorumluluğumuz bilinciyle üzerimize düşen görevi en iyi bir biçimde yerine getirmek için 'Bu Memleket Bizim' diyerek sezonu açıyoruz." diye konuştu.

"Bu alanın entelektüel bir faaliyet alanı olduğunu göstermeye çalışıyoruz"

Toplantıya katılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da kültür sanatın her şeyden önce bir yaşam hakkı olduğunun altını çizerek "Bu bakımdan şehir tiyatroları da yeni sahneler, yeni alanlar açmaya odaklandı. Kültür sanat dünyasını eğlence sektörünün bir parçası, bir kazanç alanının parçası olarak görenler var. Bu yüzden rekabetçiliğin çok öne çıktığı kurumlar ve yapılar oluşmaya başladı. Biz bu yaklaşıma karşı gelerek şehir tiyatroları gibi kurumlarımızla bu alanın entelektüel bir faaliyet alanı olduğunu göstermeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezonda tiyatroseverleri Shakespeare'den Tolstoy'a, Turan Oflazoğlu'ndan Haldun Taner'e, klasik yazarların eserlerinin ön planda olduğu bir repertuvar bekliyor.

Şehir Tiyatrolarının 16 Eylül'de "Bu Memleket Bizim" oyunuyla başlayacak yeni sezon repertuvarında "Sivrisinekler", "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?", "Savaş ve Barış", "Ben Medea Değilim", "Galilei'nin Yaşamı", "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" ve "Deli İbrahim" oyunları yer alacak.

Öte yandan geçen sezon başlayan oyunlar da sahnelenmeye devam edecek.

Toplantının ardından Şehir Tiyatrolarının yönetmen, yazar ve sanatçıları da sahnede bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.