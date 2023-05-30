İBB, Nazım Hikmet'i Şiir ve Şarkılarla Anacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya Şairi Nazım Hikmet'i anmak için bir etkinlik düzenliyor. Edebiyat, sinema, tiyatro ve müzik dünyasından birçok sanatçı, Nazım Hikmet'in unutulmaz dizeleri ve bestelenmiş şarkıları seslendirecek. İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek buluşmaya İstanbullular ücretsiz katılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Dünya Şairi Nazım Hikmet'i bir buluşmayla anacak. Edebiyat, sinema, tiyatro ve müzik dünyasından birçok sanatçı, Nazım Hikmet'in unutulmaz dizeleri ve bestelenmiş şarkıları seslendirecek. İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek buluşmaya İstanbullular ücretsiz katılabilecek.

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, "Demokrasi Yüzyılı" etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Yüzyılın Yüzleri" adlı seriye bir yenisini daha ekliyor. Dünyanın en önemli şairlerinden Nazım Hikmet, yıldızlar geçidiyle anılıyor. 3 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.00'de gerçekleşecek gecede Ferhat Livaneli orkestrası, Yiğit Sertdemir rejisiyle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnede olacak. Anlatımını Yetkin Dikinciler'in, dekorunu Barış Dinçel'in üstlendiği "Şiir ve Şarkılarla Nazım" anma gecesine İstanbullular, 31 Mayıs saat 11.00'den itibaren İstanbul Senin uygulamasından kaydolarak ücretsiz katılabilecek.

İBB Kültür'ün hazırladığı gecede, Nazım'ın unutulmaz dizeleri ve bestelenmiş şarkıları İstanbullularla buluşacak. 'Şiir ve Şarkılarla Nazım' anma gecesinde; Ahmet Mümtaz Taylan, Ali Sürmeli, Bahtiyar Engin, Berkay Ateş, Bülent Emrah Parlak, Can Gox, Deniz Barut, Erkan Can, Erkan Oğur, Fuat Saka, Grup Gündoğarken, Hakan Meriçliler, İlhan Şeşen, Güven Kıraç, Halil Ergün, Hüsnü Arkan, İlkay Akkaya, İsmail Hakkı Demircioğlu Mehmet Erdem, Melihat Gülses, Nükhet Duru, Selçuk Yöntem, Şenay Gürler, Tilbe Saran, Yiğit Özşener ve Zuhal Olcay sahne alacak.