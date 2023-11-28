İBB, İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör'ün mezarını restore etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), birimlerinden İBB Miras, İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör'ün tahrip olmuş mezarını restore etti. Uzun yıllardır kendi haline terk edilen Türkiye'nin en özel müziğinin sahibinin kabri bakım ve onarımdan geçirilerek koruma altına alındı.

İstiklal Marşı'nın bestecisi, orkestra şefi ve keman sanatçısı Osman Zeki Üngör, 28 Şubat 1958'de vefatının ardından düzenlenen törende İstiklal Marşı ile uğurlandı ve ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 65 yıl önce vefat eden en özeli İstiklal Marşı olmak üzere Mustafa Kemal Marşı, Ankara Marşı gibi ölümsüz eserler bırakan Üngör'ün kabri uzun süre hak ettiği saygıdan uzak bir ilgisizlikle baş başa kaldı.

KORUMA ALTINA ALINDI

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'na bağlı İBB Miras ekipleri, sanatçının Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan kabrinde yılların ihmaline son vermek için başlattığı çalışmayı tamamladı. Çalışmalar kapsamında Üngör'ün kabri mezar bütünlüğüne zarar veren bitkilerden arındırılarak çiçeklendirildi. Mezar taşlarının bakım ve temizlik yapıldı. Gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarının ardından koruma altına alındı.

İLK TÜRK KONSER KEMANCISI OLARAK YETİŞTİRİLDİ

İstiklal Marşı'nın bestecisi, orkestra şefi ve keman sanatçısı Osman Zeki Üngör 1880 yılında Üsküdar'da dünyaya geldi. Müzisyen bir aileden gelen Üngör, Beşiktaş Askeri Rüştiyesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra Muzika-i Hümayun'da büyükbabasının yönettiği "Fasl-ı cedid" topluluğunda müziğe başladı. Yeteneğiyle Sultan 2. Abdülhamit'in ilgisini çektiği için özel bir eğitime tabi tutuldu. Dönemin tanınan müzisyen ve öğretmenlerinden keman ve müzik bilgisi dersleri alarak ilk Türk konser kemancısı olarak yetiştirildi. Üngör, saray orkestrasında başkemancı ve orkestra şefliğine yükseldi. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Riyaset-i Cumhur Müsiki Heyeti (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) adını alan yeni orkestranın başkanı oldu. İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921 tarihinde resmen kabul edilmesinden sonra 1930 yılına kadar Ali Rıfat Bey'in bestesi ile marş çalındı. 1930 yılından sonra ise Osman Zeki Üngör'ün bestesi kabul edilerek çalınmaya başlandı. İstiklal Marşı dışında Mustafa Kemal Marşı, Ankara Marşı, Harf Marşı, Gençlik Spor Marşı, Musiki Muallim Marşı ve İlim Marşı da diğer besteleri arasında yer alıyor. Ayrıca 1925 yılında Osmanlı Türkçesiyle ilköğretimde müzik eğitimine kaynak olarak hazırladığı "Çocuklara Teganni Dersleri" isminde bir de kitabı bulunuyor.