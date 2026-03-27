Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici Karabük'te sahne aldı
Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, Safranbolu'da verdiği konserde hem hareketli hem de hüzünlü eserler icra etti. İzleyiciler, Şenlendirici'nin performansına eşlik etti ve sanatçı, yeniden Safranbolu'ya dönmek istediğini belirtti.
Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde konser verdi.
Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde sahne alan Şenlendirici, kimi zaman hareketli, kimi zaman hüzünlü şarkılar icra etti.
İzleyenler, Şenlendirici'nin çaldığı eserlere eşlik etti.
Safranbolu'da konser vermenin çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Şenlendirici, "Güzel bir akşam oldu, hepiniz şeref verdiniz. En kısa zamanda Safranbolu'ya tekrar gelmek istiyorum." dedi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu