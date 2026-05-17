Haberler

Hülya Koçyiğit'in 50 yıllık anısı Sivas'ta canlandı

Hülya Koçyiğit'in 50 yıllık anısı Sivas'ta canlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Valiliği, 1976 yapımı 'Şoför' filminin unutulmaz sahnesini, 3. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında Hülya Koçyiğit ile yeniden canlandırdı. Nostaljik video büyük beğeni topladı.

SİVAS Valiliği, Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan 1976 tarihli 'Şoför' filminin hafızalara kazınan sahnesini, yarım asır sonra yeniden canlandırdı.

3'üncü Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında Sivas'a gelen, Türk sinemasının "Dört Yapraklı Yoncası' arasında yer alan usta sanatçı Hülya Koçyiğit için hazırlanan özel çalışma, Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Sivas Valiliği sanal medya hesaplarında paylaşıldı.

Filmde kullanılan kırmızı otomobile benzer bir araçla Sivas kent merkezinde nostaljik bir yolculuğa çıkan Koçyiğit, 50 yıl önce rol aldığı 'Şoför' filminin unutulmaz sahnesini yeniden yaşadı. Çekimlerde, filmde yer alan sahnelere benzer kareler kullanılarak Sivas Caddelerinde geçmişin izleri yeniden canlandırıldı.

Sivas Valiliği sanal medya hesaplarından paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi:

"Bir film karesinden süzülüp gelen hatıra. Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, Sivas caddelerinde geçmişin zarafetini yeniden selamladı. 3'üncü Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında şehrimizde bulunan kıymetli sanatçımız, 1976 yapımı 'Şoför' filminin hafızalara kazınan sahnesini yıllar sonra yeniden yaşadı."

Duygusal atmosferi ve nostaljik dokusuyla dikkat çeken paylaşım, sanal medya kullanıcılarından büyük beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'ın çok hızlı hareket etmesi gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak

Trump'tan İran'a yeni ultimatom: Hızlı hareket etmezlerse...
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti

Kuyu temizliği faciayla sona erdi! Hepsi akraba
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

İki polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Fenerbahçe taraftarlarından oyuncularına protesto

Eyüpspor ikinci golü attı, Kadıköy'de yer yerinden oynadı
Kuraklıkla anılan Karapınar'da yağışlar için şükür duası

Koca bir ilçe yağmur duasına çıktı! Ancak bu kez yağması için değil
52 Orduspor FK, TFF 2. Lig'e yükseldi

2. Lig'e yükselen son takım belli oldu!
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

Bu acının tarifi yok! Ölüm haberini aldığı evladının yanına gömüldü
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı

Süper Lig devine hayırlı olsun!