Üye Girişi
Haberler

Hulusi Kentmen Sanat ve Barış Evi Projesi'nde Rekonstrüksiyon Çalışmaları Devam Ediyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

İzmit Belediyesi, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'in evini yeniliyor. Rekonstrüksiyon çalışmaları hızla devam eden projede, Hulusi Kentmen'in çocukluğunu geçirdiği ev İzmit'e yeniden kazandırılacak.

Rekonstrüksiyon çalışması gerçekleştirilen Hulusi Kentmen Sanat ve Barış Evi Projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

İzmit Belediyesi, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'in evini yeniliyor. Oturum alanı 60 metrekare olan yapının rekonstrüksiyon çalışmaları hızla devam ederken, çalışmaların tamamlanmasının ardından Hulusi Kentmen'in çocukluğunu geçirdiği ev İzmit'e yeniden kazandırılacak.

Sivil mimarlık örneği olan yapının rekonstrüksiyon çalışmalarında her detay titizlikle işleniyor. Çalışmalar çerçevesinde ahşap karkas, yalı baskı kaplama, iç mekan sıva imalatları tamamlandı. İç mekan tavan ve döşeme kaplamaları, kapı - pencere montajlarının ve boya imalatının ardından çalışmalar tamamlanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Hulusi Kentmen Kocaeli Sanat Kültür Kültür Sanat Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title