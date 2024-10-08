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Hollanda'da Sanat Eseri Çöpe Atıldı

Hollanda'da Sanat Eseri Çöpe Atıldı
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Hollanda'da bir müze çalışanı, Fransız sanatçı Alexandre Lavet'in bir sanat eseri olan içecek kutularını yanlışlıkla çöpe atarak büyük bir skandala neden oldu. Neyse ki eserler sağlam bulundu ve yeniden sergilenmeye başlandı.

HOLLANDA' da bir müze çalışanı, sergilenen sanat eseri 'içecek kutularını' yanlışlıkla çöpe attı.

Hollanda'da LAM Müzesi'nde işe yeni başlayan bir çalışan, Fransız sanatçı Alexandre Lavet'in 'All The Good Times We Spent Together' isimli, ilk bakışta atılmış ve ezilmiş gibi görünen içecek kutularının aslında bir sanat eseri olduğunu fark etmeyerek çöpe attı. Eserlerin genellikle ziyaretçileri şaşırtmak amacıyla alışılmadık yerlerde sergilendiğini açıklayan müze sözcüsü Froukje Budding, söz konusu sanat eserinin bu sebeple asansörde sergilendiğini belirtti. Müze'den yapılan açıklamada, "Küratör (müze yöneticisi) kutuların kaybolduğunu fark ettiğinde kapsamlı bir arama başlatıldı. Küratör Elisah van den Bergh sonunda sanat eserini atılmaya hazır bir çöp torbasında buldu. Mucizevi bir şekilde, her iki kutu da sağlam bulundu. Temizlendiler ve müze girişinde geçici olarak onur yerine konuldular, artık geleneksel bir kaide üzerinde sergileniyorlar" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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