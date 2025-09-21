Hoca Hasan Medresesi Kazıları Devam Ediyor

Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kayseri'de inşa ettiği ilk medrese olma özelliğini taşıyan Hoca Hasan Medresesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, hedeflerinin yıl sonuna kadar kazı sürecini tamamlamak olduğunu ifade etti.

Planlanan takvim doğrultusunda çalışmaların sağlıklı bir şekilde ilerlediğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bizim için en büyük görevlerden biri, ecdadımızın bize bıraktığı kültürel mirası aslına uygun bir şekilde yeniden ayağa kaldırmaktır. Hoca Hasan Medresesi, sadece bir yapı değil, bu şehirde yaşayanların kimliğini, tarihini ve medeniyetini yansıtan çok önemli bir değerdir. İnşallah kazılar tamamlandığında ortaya çıkacak veriler ışığında, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Koruma Kurulu'nun onayının ardından hayata geçirilecek projeyle bu kadim eser, yeniden ihtişamıyla ayağa kalkacak."