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Şeyh Çakır Sultan Türbesi'nde Geleneksel Hayır Yemeği

Şeyh Çakır Sultan Türbesi'nde Geleneksel Hayır Yemeği
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhçakır köyünde, Şeyh Çakır Sultan Türbesi için geleneksel hayır yemeği düzenlendi. Köy muhtarı ve Dede Nazmi Aydedeoğlu'nun öncülüğünde her yıl yapılan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti, salavat ve tekbirlerle başladı. Duanın ardından katılımcılara keşkek, kavurma ve bulgur pilavı ikram edildi; program birlik ve beraberlik içinde tamamlandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhçakır köyünde, Şeyh Çakır Sultan Türbesi için geleneksel hayır yemeği etkinliği düzenlendi.

Şeyhçakır Köyü Muhtarı ile Dede Nazmi Aydedeoğlu öncülüğünde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti, salavat ve tekbirlerle başladı. Programda yapılan duanın ardından katılımcılara köylülerin katkılarıyla hazırlanan keşkek, kavurma ve bulgur pilavı ikram edildi. Etkinlik, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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