Hisarcık'ta Engelliler Haftası'nda 'Bahar Şenliği' ile Engel Tanımayan Dayanışma

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Şehitler Ortaokulu Özel Eğitim Şubesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen Bahar Şenliği'nde, doğa yürüyüşü, oyunlar ve piknik gibi etkinliklerle engel tanımayan bir dayanışma örneği sergilendi. Kaymakamlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün de katıldığı programda, engellerin sadece zihinlerde olduğu mesajı vurgulandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Şehitler Ortaokulu Özel Eğitim Şubesi öncülüğünde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında "Bahar Şenliği" düzenlendi.

Etkinliğe Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci katıldı. Doğa yürüyüşünden oyunlara kadar birçok faaliyetin gerçekleştirildiği etkinlikte, engel tanımayan dayanışma örneği sergilendi. Program kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşüyle fiziksel aktivitenin keyfini yaşayan öğrenciler, yürüyüşün ardından oluşturulan piknik alanında dinlendi.

Etkinlik boyunca düzenlenen geleneksel çocuk oyunları, yarışmalar ve müzikli eğlenceler öğrencilerin yüzünde tebessüm oluştururken, renkli görüntüler ortaya çıktı. Şenlikte, engellerin sadece zihinlerde olduğu mesajı bir kez daha vurgulandı.

Programa katılarak öğrencilerin sevincine ortak olan Kaymakam Erkan Atam ve Kaymakam İsmail Tosun, çocuklarla yakından ilgilenerek etkinliklere eşlik etti. Yetkililer, engelli bireylerin toplumsal hayata aktif katılımının önemine dikkat çekti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
